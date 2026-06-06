Il dramma nella notte, intorno alle ore 3.30: l'altro ciclista è invece rimasto ferito: i dettagli dell'incidente mortale.

Tragedia nella notte a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove intorno alle ore 3.30 si è verificato un terribile incidente stradale: un’auto ha infatti travolto due ciclisti, morto un 19enne.

Dramma a Brescello: auto travolge due ciclisti

Intorno alle ore 3.30 della notte tra venerdì 5 giugno e sabato 6 giugno 2026 si è verificato un terribile incidente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia.

Per esattezza lungo la Strada Provinciale 62 “Cisa”, dove un’auto, una Volkswagen Passat, ha travolto due ciclisti. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunte subito anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia a Brescello, auto travolge due ciclisti: morto un 19enne

Come visto questa notte c’è stato un terribile incidente stradale a Brescello (Reggio Emilia), dove un’auto ha investito due ciclisti. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per uno dei due ciclisti, un ragazzo di appena 19 anni, residente a Pontedera, nel Pisano, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite da lui riportate.

Ferito invece l’amico, di anni 18, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma. Alla guida dell’auto un uomo di 49 anni, originario di Napoli ma residente nel Parmense. Sia l’auto che le bici sono state messe sotto sequestro, si indaga per capire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.