Continuano le indiscrezioni e le ipotesi su un possibile ritorno di Barbara D'Urso in tv. Cosa sta succedendo?

Da mesi si rincorrono indiscrezioni, ipotesi e retroscena sul futuro professionale di Barbara d’Urso. Il programma Rai a cui era stato associato il suo nome sembra essere stato cancellato.

Barbara D’Urso, cancellato il nuovo programma tv sulla Rai: il futuro professionale

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso è rimasta al centro dell’attenzione mediatica nonostante la sua assenza dal piccolo schermo.

Nelle ultime settimane si era tornati a parlare con insistenza di un approdo in Rai, alimentato da alcune indiscrezioni che vedevano Barbara d’Urso associata alla conduzione di “Surprise Surprise”, storico format britannico che in Italia ha ispirato il celebre “Carramba! Che sorpresa” di Raffaella Carrà. L’ipotesi aveva riacceso l’entusiasmo del pubblico, convinto che la conduttrice fosse ormai vicina a un ritorno in prima serata.

Tuttavia, le anticipazioni sui prossimi palinsesti Rai sembrano raccontare una realtà diversa. Il nome della presentatrice non compare infatti né nella programmazione estiva né in quella autunnale e invernale che sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Una situazione che allontana, almeno per il momento, l’ipotesi di rivederla alla guida di un programma sulla tv pubblica.

Barbara D’Urso, nessun programma in Rai: i fan sperano nel suo ritorno

La pagina Instagram GiuseppePorro.it ha evidenziato come il format “Surprise Surprise” non figuri tra le novità previste dalla Rai. La notizia ha generato numerose reazioni sui social. Tra i commenti più condivisi c’è stato quello della pagina Indifferenza Astrale, che ha ironizzato sulla lunga attesa del pubblico per il ritorno della conduttrice. Nel post si legge come quella che avrebbe dovuto essere una semplice pausa si sia trasformata in anni di indiscrezioni, articoli e supposizioni sul possibile rientro televisivo di Barbara d’Urso.

A rendere ancora più significativa la vicenda è stato il gesto della stessa conduttrice, che ha condiviso la storia sul proprio profilo Instagram limitandosi a scrivere una frase simbolica che da sempre la accompagna: “#ColCuore”. Due parole che hanno immediatamente acceso nuove interpretazioni tra i fan, convinti che il messaggio possa nascondere qualcosa di importante per il futuro.