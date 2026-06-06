MotoGp, Marquez in pole in Ungheria. Seconda fila per gli italiani

(Adnkronos) - Marc Marquez centra la pole position in Ungheria. Il campione della Ducati vola nelle qualifiche di oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park e domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio. Lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini)...