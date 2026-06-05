Un compleanno da ricordare per l'attrice che è ancora oggi adorata da tantissimi fan ed i cui film sono pietre miliari del cinema italiano.

Stefania Sandrelli è una delle attrici italiane più amate della storia recente capace di presenziare in flm di grandissimo successo e di calarsi nelle fiction in tempi più recenti ha sempre mostrato una recitazione vera e verace come è lei, mettendo in mostra la sua bellezza ma non essendo mai schiava, libera di essere donna in ogni suo singolo gesto.

Oggi festeggia un compleanno speciale.

Dal cinema alla televisione, una carriera completa

Tantissimi i film in cui è comparsa, il debutto nel 1961 da minorenne nel film “Divorzio all’Italiana” per poi figurare in “Sedotta e Abbandonata” del 1964.

Il successo con “C’eravamo tanto amati” del 1974 ma il film che le ha dato lo slancio definitivo è stata “La Chiave” dove è stata diretta da Tinto Brass, anno 1983.

Ha difatti in quella pellicola rotto il tabu del corpo femminile e liberato la sessualità, facendo svegliare un’Italia ancora arrancata al bigottismo.

Scelta da Scola in “La Famiglia” nel 1987, e l’ultimo film in cui ha recitato, “Parthenope” di Paolo Sorrentino. In televisione con “Il Maresciallo Rocca” e “Una grande famiglia” entrambe prodotte dalla Rai.

I suoi tre grandi amori nella vita privata

Nel privato Stefania Sandrelli è stata una donna al centro di svariate love story, ma quelle che tende a ricordare di più sono tre: la prima è quella con Gino Paoli, si mise assieme al cantante ligure da giovanissima, lui già sposato, quindi relazione che creò scandalo sia mediatico che non, da quel rapporto nacque Amanda.

Poi Nicky Pende, famoso medico e uomo della mondanità di Roma, si sposarono nel 1972, l’unione durò 2 anni e nacque il figlio Vito.

Infine Giovanni Soldati, conosciuto sul finire della relazione con Pende ed ancora oggi al suo fianco, “Non potrei vivere senza di lui” ha dichiarato Sandrelli in un’intervista.

80 anni, una tappa importante nel percorso maestoso di una delle personalità più amate dello spettacolo tricolore, che lei festeggerà con gioia ed entusiasmo.