Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” e quindi non farà più parte della giuria di “Ballando con le Stelle”. Ma, come ha reagito a ciò Milly Carlucci?

Ballando con le Stelle, chi al posto di Selvaggia Lucarelli?

C’era chi se lo aspettava e chi no, sta di fatto che dopo dieci edizioni consecutivi Selvaggia Lucarelli non sarà più alla giuria di “Ballando con le Stelle”.

La giornalista infatti condurrà su Mediaset l‘Isola dei Famosi. Non sarà certo facile per Milly Carlucci e la produzione del dance show sostituire una figura come la Lucarelli, con il toto nomi che è ufficialmente aperto. Tempo fa si era fatto il nome di Giuseppe Cruciani come possibile new entry in giuria, chissà che non sarà proprio lui a prendere il posto della giornalista.

Ma attenzione anche a Francesca Fagnani. In attesa di conferme, ecco cosa ha risposto Milly Carlucci a una domanda diretta su Selvaggia Lucarelli.

Ballando, Milly Carlucci e la sorprendente reazione alla domanda su Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non ci sarà nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci dovrà trovare un/una sostituto/a adatto e, nel mentre, a una domanda diretta sulla giornalista a SuperGuidaTv ha risposto così: “con grande affetto e amicizia da parte nostra, ci penseremo più avanti.

Comunque rimane il fatto che la nostra giuria è la più iconica e chiacchierata di tutto lo spettacolo italiano.”