Entro fine giugno 2026 due ex volti molto noti e molti amati di “Uomini e Donne”, potrebbero diventare marito e moglie. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Non sono in crisi, retroscena sulla coppia di Canale 5: “Matrimonio entro fine giugno”

Lo scorso mese di gennaio si erano rincorse con insistenza voci di una presunta crisi tra i due, invece ecco la clamorosa indiscrezione: i due ex protagonisti del Trono classico di “Uomini e Donne“, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione potrebbero diventare marito e moglie entro fine giugno 2026! A lanciare l’indiscrezione l’esperto Lorenzo Pugnaloni, il quale avrebbe ricevuto una soffiata da Caserta, città dove la coppia ha vissuto prima del trasferimento a Milano.

Secondo persone vicine alla coppia, i preparativi per il matrimonio sarebbero in fase avanzata. Al momento, però, nessuno dei due diretti interessati ha confermato la notizia.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: da Uomini e Donne all’altare

In attesa di conferme sul possibile e imminente matrimonio tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ricordiamo dove è nata la loro storia d’amore.

L’influencer e l’avvocato si sono conosciuti nel 2017 nello studio di “Uomini e Donne“, con lei tronista e lui corteggiatore. Dopo la scelta, i due non si sono più lasciati. Insieme hanno avuto due figli, Domenico Ethan, nato nel 2019, e Achille Mattia, nato invece nel 2021. Ora mancherebbe giusto il matrimonio.