Rosa Perrotta ha deciso di rispondere alle indiscrezioni su una sua nuova presunta gravidanza. La replica dell’ex tronista ha colpito tutti.

Rosa Perrotta risponde alle indiscrezioni su una sua presunta gravidanza

Rosa Perrotta ha deciso di mettere a tacere i gossip. Recentemente alcuni suoi follower hanno notato un “pancino sospetto” nelle sue foto e hanno iniziato a far circolare indiscrezioni su una presunta gravidanza. Rosa è già mamma di due bambini, Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille, nato nel 2021. I fan della coppia formata da Rosa e Pietro Tartaglione speravano nell’arrivo di una femminuccia. L’influencer si è infastidita per le insinuazioni, tanto da condividere la risposta di una fan a una sua foto in un vestito attillato, in cui si chiedeva dove mai avessero visto questo “pancino“. Nella giornata di oggi, 9 agosto, ha deciso di usare l’ironia per rispondere a queste voci, così da mettere a tacere qualsiasi dubbio.

Rosa Perrotta: la replica ai rumors sulla gravidanza

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso un video su Instagram. “Io all’ennesimo ‘pancino sospetto, arriva la femminuccia?’…No!” si legge nella didascalia. Nel post la si vede entrare in acqua mentre sorseggia quello che sembra essere un bicchiere di alcol e poi tuffarsi in mare con l’asciugamano ancora addosso. “Scusate ma dovevo” ha poi aggiunto. Rosa ha deciso di rispondere con ironia, negando di essere di nuovo incinta e facendo capire di essere un po’ stanca per le pressioni sull’arrivo di una figlia femmina. Il post ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan, che hanno apprezzato il modo ironico di affrontare l’argomento.