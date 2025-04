Sonia Bruganelli è finita al centro di una tempesta di critiche dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Nonostante l’ondata di commenti negativi, l’opinionista non ha esitato a rispondere con fermezza e determinazione, difendendo la sua scelta e rispondendo agli attacchi in modo diretto. Scopriamo cosa ha detto in merito.

Gli attacchi social a Sonia Bruganelli

Negli ultimi tempi, Sonia Bruganelli è stata al centro di molte polemiche e critiche, sia sui social che in televisione. La sua presenza in programmi come Ballando con le Stelle e alcune dichiarazioni fatte in diverse interviste hanno alimentato un acceso dibattito, attirando non poche critiche. Inoltre, l’opinionista non ha esitato a criticare la produzione del programma, sostenendo di essere stata usata come personaggio controverso per incrementare gli ascolti.

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, la relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sta attraversando un periodo molto felice. Recentemente, i due sono stati sorpresi dai paparazzi mentre passeggiavano mano nella mano diretti alla Milano Fashion Week.

Nonostante gli attacchi, Sonia Bruganelli ha sempre risposto con determinazione, mettendo in chiaro la sua posizione e difendendo la propria verità, senza mai sottrarsi al confronto pubblico.

Sonia Bruganelli bersagliata dalle critiche: la sua reazione non si fa attendere

“Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, scrive a corredo di uno scatto con un uomo che molti hanno pensato fosse un nuovo partner. In realtà, si tratta di uno dei suoi storici collaboratori, ma molti non hanno colto l’ironia dietro le sue parole e hanno deciso di criticarla, commentando:

“Il grande Paolo Bonolis direbbe ‘Avanti un altro’” e “Mi chiedo come un uomo intelligente come Bonolis abbia fatto a star tanto tempo con una persona così superficiale”.

Dopo aver ricevuto diversi commenti negativi, Sonia Bruganelli ha risposto tramite una story su Instagram, criticando chi l’ha attaccata e chiedendo di leggere attentamente prima di commentare. Successivamente, ha smentito il presunto flirt, spiegando che l’uomo nella foto era un collaboratore di lunga data e che le foto erano già state scattate in passato, aggiungendo di essere stufa dei commenti superficiali.

“Io faccio questa storia perché dopo il post di ieri sul mio profilo ho letto di tutto. Ok, ognuno può dire quello che vuole, però prima di fare figuracce, di dire cose senza senso, ma cavolo volete leggerlo il post? Voi guardate la foto e poi non leggete quello che c’è scritto sotto. Questa è proprio l’attitudine di moltissime persone in generale, poi sui social ancora di più. È un mio collaboratore da una vita, è una persona con cui ci avevano già fatto delle foto e ci ridiamo sopra. Tra l’altro lui ha dei gusti come i miei. Quindi? Ma davvero? Se avete voglia di guardare, di leggere, d’interessarvi, anche di commentare, mettete dei commenti che siano in qualche modo collegati a quello che state vedendo”.

Infine, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha lanciato un consiglio ai suoi haters, suggerendo che, se vogliono insultarla, dovrebbero almeno essere sinceri, dicendo: “Guarda, a me della foto non interessa nulla, mi stai sulle scatole”.