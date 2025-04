Sonia Bruganelli è tornata a parlare con schiettezza della separazione da Paolo Bonolis, nel contesto della sua partecipazione al programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2. Accompagnata dal figlio Davide, l’imprenditrice ha rivelato cosa avrebbe chiesto all’ex marito prima di ufficializzare la separazione.

Cosa ha chiesto Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis prima della separazione

“Voglio Paolo accanto tutta la vita”. “È una dichiarazione d’amore o una minaccia?”, le ha chiesto Alessia Marcuzzi. “Per lui una minaccia, sicuramente!” ha scherzato Bruganelli che poi ha aggiunto: “No è vero. Ho sottolineato quanto fosse importante per me avere un ottimo rapporto con il padre dei miei figli, anche perché è una persona che ho amato e che amo”. “E allora, parlando del famoso tradimento, ho sottolineato che per me era fondamentale, una volta prese strade separate, che non ci fosse niente di irrisolto per cominciare una nuova fase di vita con Paolo, sulla fiducia e lealtà. Perché per me averlo accanto, umanamente, rimane fondamentale“, ha aggiunto. “Non è che vi siete solo presi una pausa e non è proprio la fine dell’amore?” incalza quindi Alessia Marcuzzi. E Bruganelli, che ora è legata sentimentalmente ad Angelo Madonia, risponde: “Non so cosa dire. In questa fase della vita, ora ho 51 anni, sento il bisogno di capire molto più me stessa e di comprendere chi sono rispetto a quella di 20 anni fa”.

Sonia Bruganelli: “Pentita di aver dichiarato questo famoso tradimento”

E per quanto riguarda tradimenti, l’imprenditrice ha spiegato il suo punto di vista: “I tradimenti non sono un problema nel momento in cui sono figli di malesseri passeggeri, figli di separazioni momentanee. Credo che siamo in un periodo storico dove ci siamo abituati a raccontarci come noi vogliamo, di finzione ce n’è tanta. Credo che avere il coraggio di mettersi in discussione sia un atto di coraggio“. Bruganelli ha ammesso quindi di essersi pentita di aver dichiarato in pubblico il suo tradimento: “Sicuramente mi sono pentita di aver dichiarato questo famoso tradimento, che poi sono diventati cento”