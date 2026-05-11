Per anni quella famiglia aveva scelto il silenzio come riparo, lontano dai clamori televisivi. Nelle ultime settimane, però, i nomi di Al Bano e Romina Power sono tornati a imporsi sulla scena del gossip, dando vita a una sequenza di interviste, repliche e allusioni che molti hanno definito una sorta di guerra mediatica. A interrompere l’eco delle polemiche è stata la voce più inattesa: quella di Romina Carrisi, che a Verissimo, il 10 maggio 2026, ha deciso di mettere ordine nella tempesta che si è abbattuta sui suoi genitori, come si legge nel portale CaffeinaMagazine.

Romina Carrisi su Al Bano e le parole della madre: “Non lo voleva ferire”

Davanti a Silvia Toffanin, Romina ha affrontato senza esitazioni il punto da cui tutto si è originato: una frase di sua madre nella recente intervista a Belve, una frase sul dolore per la scomparsa di Ylenia che avrebbe profondamente ferito Al Bano. La figlia, però, ha offerto una chiave di lettura diversa, sottolineando come il senso complessivo delle parole di Romina Power sia stato, a suo giudizio, mal interpretato.

“Io penso che mio padre abbia reagito in modo sproporzionato a una sola frase detta da mia mamma in una lunga intervista”, ha spiegato. Ha aggiunto poi una riflessione capace di riportare al centro la dimensione intima di quella famiglia: anni attraversati da un dolore che ha inevitabilmente cambiato i rapporti, fino a farli sembrare, nelle sue parole, “due isole”, incapaci talvolta di raggiungersi davvero.

Nello studio di Verissimo Romina ha difeso l’intenzione della madre, ricordando che non c’era alcuna volontà di ferire: “Mia madre non lo voleva ferire, non c’era rabbia nelle sue parole, era la sua esperienza da madre”.

Il peso delle ferite irrisolte e una storia familiare complessa

Con una sincerità rara, Romina ha parlato di un padre segnato da ferite mai completamente rimarginate, dai resti del passato che riaffiorano quando meno te lo aspetti: “Io credo che mio padre abbia una ferita aperta, quella della scomparsa di mia sorella e quella del divorzio con mia madre… La tristezza si trasforma e diventa rabbia”. Ha descritto un dolore che secondo lei non ha trovato la strada giusta per essere espresso e che, negli anni, si sarebbe accumulato fino a esplodere in pubblico. Il racconto è diventato ancora più intenso quando ha ammesso quanto sia stato difficile, per i figli, assistere a questo scambio di dichiarazioni. Un punto che l’ha toccata profondamente, portandola a dire: “Sono un po’ delusa perché non hanno pensato a noi figli”. Ha ricordato che né lei né i fratelli hanno scelto quella famiglia, né la notorietà, e che ciò che è accaduto li ha travolti come spettatori incapaci di intervenire: “Non hanno pensato a noi, sono stati loro a metterci al mondo… Noi non abbiamo scelto quello che c’è successo”. Romina ha raccontato anche un dettaglio familiare delicato: lei e Cristèl hanno evitato alla madre l’ulteriore dolore di vedere in diretta le dichiarazioni più dure. Un gesto di cura che rivela quanto i figli abbiano cercato, pur tra mille tensioni, di salvare una normalità possibile.

Il messaggio sui social di Cristèl Carrisi

La parte finale dell’intervista ha riacceso i riflettori su un altro punto molto discusso: il messaggio pubblicato sui social da Cristèl, dopo le parole di Al Bano a Domenica In. Una frase netta e tagliente: “Nessuno si arrabbia più di un narcisista che si sente accusato per qualcosa che non ha commesso”. Romina ha confermato senza esitazioni che quelle parole erano rivolte proprio al padre. Ha poi spiegato che lei e la sorella hanno scelto strade diverse per affrontare questa vicenda: lei più diplomatica, Cristèl più diretta. Ma non meno consapevole. “Mia sorella si è laureata ad Harvard mentre cresceva da sola tre figli… se ha deciso di esternare questo pensiero vuol dire che ha fatto la sua ricerca”, ha detto, difendendola apertamente. E quando le è stato chiesto se Cristèl avesse davvero dato del narcisista al padre, ha risposto con una sincerità disarmante: “Forse a lei non frega più niente…”, ha risposto Romina.