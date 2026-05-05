La replica di Jasmine Carrisi: perché difende Al Bano dalle accuse di Romina Power

Nelle ore successive alla nuova ventilata frattura tra Al Bano e Romina Power, la voce di una dei figli ha catalizzato l’attenzione dei media: Jasmine Carrisi è intervenuta in tv per offrire una lettura personale di quanto accaduto, provando a smussare le tensioni e a difendere il padre. L’episodio è nato dallo scontro mediatico scatenato dalla testimonianza di Romina Power a Belve e dalla successiva replica di Al Bano a Domenica In, andata in onda e commentata da molti il 5 maggio 2026.

Quel confronto pubblico ha riacceso il dibattito sulla gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia, che resta il nodo emotivo intorno al quale ruotano ancora oggi le versioni divergenti dei due ex coniugi. Tra dichiarazioni televisive, post enigmatici su Twitter e immagini condivise su Instagram, la famiglia è apparsa divisa: alcuni membri hanno preso posizione pubblicamente, altri hanno scelto la riservatezza.

In questo contesto, le parole di Jasmine hanno avuto l’obiettivo dichiarato di riportare umanità nella vicenda e difendere l’immagine del padre.

La difesa di Jasmine: un padre mostrato nella sua fragilità

Ospite del programma La Volta Buona, Jasmine Carrisi ha raccontato di aver visto un lato inedito di Al Bano durante l’intervista a Mara Venier: un uomo emotivamente esposto, che ha lasciato emergere la sua vulnerabilità.

La giovane ha detto di essersi commossa e di ritenere giusto che il padre si sia preso lo spazio per esprimere il proprio dolore e per difendersi da accuse che, a suo avviso, appartengono a una narrazione non sempre chiara. Con queste parole, Jasmine ha voluto sottolineare come la reazione pubblica di Al Bano sia stata anche un tentativo di trovare un equilibrio tra dignità privata e verità percepita.

Il contesto mediatico e i messaggi dei fratelli

Negli stessi giorni sono emersi messaggi che hanno alimentato speculazioni: la sorella maggiore Cristel ha pubblicato un tweet dall’enfasi ambigua che molti hanno interpretato come una frecciata, mentre Romina ha scelto di condividere un’immagine su Instagram insieme alle figlie, ribadendo la propria posizione emotiva. Anche Yari ha contribuito al clima social pubblicando fotografie d’epoca che richiamano tempi più felici. Questi scambi hanno mostrato quanto i social siano diventati terreno di confronto familiare, dove messaggi velati e dichiarazioni esplicite si sovrappongono alle interviste televisive.

Cosa ha detto Jasmine sui post di Cristel e sul ruolo del padre

Interpellata direttamente sul tweet di Cristel e sulle parole di Romina Power, Jasmine ha ammesso di non poter stabilire se il post fosse destinato al padre e ha espresso il dispiacere che potesse essere così. Ha poi ribadito quanto, per chi conosce Al Bano, sia difficile non riconoscerlo come un punto di riferimento: «È un uomo di cuore», ha detto, rimarcando che anche il padre può essere stato privo di un sostegno nel momento più difficile della sua vita. Questa lettura introduce l’idea che dolore e modalità di affrontarlo possano divergere tra persone pur vivendo la stessa tragedia.

Attacchi social e paragoni familiari

Jasmine ha anche denunciato la mole di commenti offensivi che lei e la madre, Loredana Lecciso, ricevono sui social: insulti, paragoni con le figlie di Romina e critiche continue. Ha spiegato di averci fatto l’abitudine pur trovando doloroso che la madre venga presa di mira. Nel quadro più ampio, osservatori del gossip hanno etichettato la saga dei Carrisi come un fenomeno che, per dinamiche familiari esposte e risonanza mediatica, ricorda saga familiari celebri in altri paesi.

Bilancio e prospettive: tra riconciliazione e dibattito pubblico

Al di là delle prese di posizione, resta centrale il tema della memoria di Ylenia e delle differenti interpretazioni del lutto da parte di Al Bano e Romina Power. La vicenda mostra come il privato di una famiglia famosa si trasformi in racconto pubblico, con conseguenze sulla vita dei figli e sul modo in cui la storia viene percepita dal pubblico. Se da una parte ci sono tentativi di chiarificazione attraverso interviste e smentite, dall’altra permangono post criptici e sentimenti non risolti che rendono probabile il proseguimento del dibattito.

In conclusione, la posizione di Jasmine Carrisi ha cercato di ricomporre almeno il quadro emotivo intorno a Al Bano, evidenziando un padre umano, capace di commozione e difesa. Resta da vedere se le parole pubbliche potranno aprire una via di dialogo più pacificante tra gli ex coniugi o se la questione continuerà a essere affrontata a colpi di interviste e post, con i riflettori sempre puntati sulla famiglia.