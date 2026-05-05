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Tommaso Franchi ufficializza la separazione da MariaVittoria Minghetti

Tommaso Franchi ufficializza la separazione da MariaVittoria Minghetti

Tommaso Franchi ha annunciato in radio la fine della relazione con MariaVittoria Minghetti, parlando di una separazione serena dovuta a distanza e impegni lavorativi

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Il 4 maggio 2026 Tommaso Franchi ha reso pubblica la fine del suo legame con MariaVittoria Minghetti, la relazione nata durante il Grande Fratello 2026/2026. L’annuncio è arrivato ai microfoni di Non Succederà Più su Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli, e segna la conclusione di una storia che è durata quasi un anno dopo l’uscita dalla Casa.

Nel comunicato radiofonico Franchi ha definito la separazione come una scelta affrontata con serenità e senza tensioni evidenti.

L’annuncio pubblico e le parole di Tommaso

Durante l’ospitata radiofonica Tommaso ha spiegato che la loro è stata «una bellissima relazione» e che la decisione è maturata con calma. Ha ribadito che non ci sono stati tradimenti e ha smentito le voci su eventuali nuovi legami, inclusa la voce relativa a un presunto rapporto con un’avvocatessa dai tratti atletici, definita da lui stessa come falsa.

Separazione serena è stata la definizione scelta per descrivere il modo in cui la coppia ha deciso di interrompere la convivenza affettiva.

Smentite e limiti del racconto pubblico

Pur confermando la fine della storia, Franchi ha mantenuto un atteggiamento riservato sui dettagli: non ha voluto specificare chi abbia preso l’iniziativa né addentrarsi in particolari privati.

La scelta di evitare polemiche pubbliche e di negare qualsiasi infedeltà sottolinea l’intenzione di preservare la dignità di entrambi. In più occasioni il tono dell’ex gieffino è stato quello di chi chiude un capitolo senza cercare colpe, privilegiando la tranquillità e il rispetto reciproco.

I motivi pratici dietro la rottura

Dal racconto emergono cause concrete: la distanza geografica tra Siena e Roma e gli impegni professionali che hanno reso difficile mantenere una quotidianità condivisa. Secondo quanto riferito, il progressivo allontanamento fisico e i molteplici turni lavorativi hanno inciso sulla coppia fino a rendere complicata la prosecuzione della relazione. Distanza fisica e calendario lavorativo sono stati indicati come elementi chiave nel logoramento del rapporto.

Tra piani personali e aspettative esterne

Trasformare un legame nato in un contesto televisivo in una relazione stabile nella vita reale si è rivelato complesso: ciò che funziona sotto i riflettori non sempre regge all’ordinario scandito da pendolarismo e priorità lavorative. Nel caso di Tommaso e MariaVittoria, la routine di treni, appuntamenti professionali e impegni individuali ha progressivamente eroso le occasioni di condivisione, creando incomprensioni che, pur non sfociate in rotture rumorose, hanno portato alla decisione di separarsi.

Il quadro più ampio: le coppie nate al Grande Fratello

L’edizione 2026/2026 del Grande Fratello è stata particolarmente fertile in termini sentimentali: sono nate cinque coppie, ma già nei mesi successivi ai giochi televisivi alcune si sono sciolte. Oltre alla separazione di Tommaso e MariaVittoria, erano terminate anche la storia tra Stefano Tediosi e Federica Petagna (annunciata a gennaio 2026) e il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, scoppiato nel corso della finale. Restano invece stabili, al momento, le coppie formate da Helena Prestes e Javier Martinez e da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

La vicenda di Tommaso e MariaVittoria conferma come la notorietà televisiva amplifichi il dibattito pubblico su scelte private: voci, rumor e indiscrezioni proliferano rapidamente, ma la versione confermata rimane quella dei diretti interessati. Con la fine di questo capitolo, entrambi tornano a concentrarsi sui rispettivi percorsi professionali e personali, senza grandi strascichi mediatici e con la volontà dichiarata di proseguire in modo sereno.