Tommaso Franchi ufficializza la separazione da MariaVittoria Minghetti

Tommaso Franchi ha annunciato in radio la fine della relazione con MariaVittoria Minghetti, parlando di una separazione serena dovuta a distanza e impegni lavorativi

Il 4 maggio 2026 Tommaso Franchi ha reso pubblica la fine del suo legame con MariaVittoria Minghetti, la relazione nata durante il Grande Fratello 2026/2026. L’annuncio è arrivato ai microfoni di Non Succederà Più su Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli, e segna la conclusione di una storia che è durata quasi un anno dopo l’uscita dalla Casa.

Nel comunicato radiofonico Franchi ha definito la separazione come una scelta affrontata con serenità e senza tensioni evidenti.

L’annuncio pubblico e le parole di Tommaso

Durante l’ospitata radiofonica Tommaso ha spiegato che la loro è stata «una bellissima relazione» e che la decisione è maturata con calma. Ha ribadito che non ci sono stati tradimenti e ha smentito le voci su eventuali nuovi legami, inclusa la voce relativa a un presunto rapporto con un’avvocatessa dai tratti atletici, definita da lui stessa come falsa.

Separazione serena è stata la definizione scelta per descrivere il modo in cui la coppia ha deciso di interrompere la convivenza affettiva.

Smentite e limiti del racconto pubblico

Pur confermando la fine della storia, Franchi ha mantenuto un atteggiamento riservato sui dettagli: non ha voluto specificare chi abbia preso l’iniziativa né addentrarsi in particolari privati.

La scelta di evitare polemiche pubbliche e di negare qualsiasi infedeltà sottolinea l’intenzione di preservare la dignità di entrambi. In più occasioni il tono dell’ex gieffino è stato quello di chi chiude un capitolo senza cercare colpe, privilegiando la tranquillità e il rispetto reciproco.

I motivi pratici dietro la rottura

Dal racconto emergono cause concrete: la distanza geografica tra Siena e Roma e gli impegni professionali che hanno reso difficile mantenere una quotidianità condivisa. Secondo quanto riferito, il progressivo allontanamento fisico e i molteplici turni lavorativi hanno inciso sulla coppia fino a rendere complicata la prosecuzione della relazione. Distanza fisica e calendario lavorativo sono stati indicati come elementi chiave nel logoramento del rapporto.

Tra piani personali e aspettative esterne

Trasformare un legame nato in un contesto televisivo in una relazione stabile nella vita reale si è rivelato complesso: ciò che funziona sotto i riflettori non sempre regge all’ordinario scandito da pendolarismo e priorità lavorative. Nel caso di Tommaso e MariaVittoria, la routine di treni, appuntamenti professionali e impegni individuali ha progressivamente eroso le occasioni di condivisione, creando incomprensioni che, pur non sfociate in rotture rumorose, hanno portato alla decisione di separarsi.

Il quadro più ampio: le coppie nate al Grande Fratello

L’edizione 2026/2026 del Grande Fratello è stata particolarmente fertile in termini sentimentali: sono nate cinque coppie, ma già nei mesi successivi ai giochi televisivi alcune si sono sciolte. Oltre alla separazione di Tommaso e MariaVittoria, erano terminate anche la storia tra Stefano Tediosi e Federica Petagna (annunciata a gennaio 2026) e il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, scoppiato nel corso della finale. Restano invece stabili, al momento, le coppie formate da Helena Prestes e Javier Martinez e da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

La vicenda di Tommaso e MariaVittoria conferma come la notorietà televisiva amplifichi il dibattito pubblico su scelte private: voci, rumor e indiscrezioni proliferano rapidamente, ma la versione confermata rimane quella dei diretti interessati. Con la fine di questo capitolo, entrambi tornano a concentrarsi sui rispettivi percorsi professionali e personali, senza grandi strascichi mediatici e con la volontà dichiarata di proseguire in modo sereno.