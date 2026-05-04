Le lacrime di Al Bano Carrisi a Domenica In hanno emozionato il pubblico. Il cantante ha lanciato una supplica a Romina.

Un nuovo confronto tra Albano e Romina ha emozionato il pubblico. Il cantante, a Domenica In, si è commosso pubblicamente.

Al Bano in lacrime a Domenica In: il motivo e la supplica a Romina

Il nuovo confronto tra Al Bano Carrisi e Romina Power sta attirando l’attenzione, scatenando anche i social network. Tutto è iniziato con le dichiarazioni che Romina ha rilasciato a Belve, per arrivare alla replica particolarmente emozionante di Al Bano a Domenica In.

L’argomento, molto toccante, è il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, una ferita rimasta aperta all’interno della famiglia.

Al Bano ha risposto commosso alle parole della ex moglie, che aveva lasciato intendere ci fosse stata una distanza nei momenti difficili legati alla scomparsa della figlia. Il cantante ha respinto le accuse.

“Questa frase è da schiaffo, pugnalata nel cuore” ha dichiarato, spiegando di aver sempre partecipato in modo attivo alle indagini, anche in ambiti rischiosi. Ha ricordato le notti passate a New Orleans insieme agli investigatori. “Romina, non ammazzarmi, non me lo merito” è stata la supplica nei confronti della sua ex moglie, mostrando la sua sofferenza.

Le sue lacrime hanno commosso i telespettatori.

Al Bano a Domenica In: la minaccia di querele

Al Bano ha affrontato un altro tema delicato durante l’intervista a Domenica In, ovvero gli attacchi ricevuti dalla sua famiglia, in modo particolare dalla compagna Loredana Lecciso e dalla figlia Jasmine. Il cantante ha dichiarato di trovare ingiusta la pressione mediatica e social che subiscono costantemente.

Ha poi denunciato il comportamento di alcune sostenitrici dell’ex moglie e ha minacciato azioni legali. “Ma cosa ha questa gente nel cuore? Perché agite alle spalle? Venite di fronte a me. Vi conosco una per una. Non vi ho ancora denunciato, ma lo farò” ha dichiarato Al Bano, mostrando tutto il suo risentimento.