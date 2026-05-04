Ivana Mrazova incinta? tutte le indiscrezioni sul partner americano e il ricordo di Luca Onestini

Secondo un'indiscrezione, Ivana Mrazova sarebbe in dolce attesa: emergono particolari sul compagno imprenditore e sul percorso che ha portato la modella dalla tv italiana alla California

Una voce di gossip ha acceso l’attenzione sul futuro personale di Ivana Mrazova: l’esperta di cronaca rosa che ha rilanciato la notizia ha confermato di aver ricevuto una soffiata che parla di una possibile gravidanza della modella 33enne. La fonte, definita da chi l’ha diffusa come una gola profonda, ha spinto la giornalista a rispondere con un lapidario “confermo“, invitando però chi cita la notizia a riportare la provenienza dell’indiscrezione.

Intanto sui social e nella stampa di settore si rincorrono domande sul ruolo del compagno e sulle scelte di vita che hanno portato Ivana lontano dall’Italia.

Il partner: chi è l’uomo al fianco di Ivana

Le informazioni ufficiali sul compagno di Ivana Mrazova restano poche, ma gli elementi emersi delineano profili precisi: si tratterebbe di un imprenditore americano residente a Los Angeles, estraneo al mondo dello spettacolo e riservato rispetto alla vita pubblica della modella.

Il trasferimento della coppia in California è coerente con questo ritratto, e anche la scelta di limitare la condivisione sui social conferma una volontà di discrezione. Secondo le ricostruzioni, la relazione è nata in modo graduale e, pur non essendo molto esposta, è documentata da qualche scatto condiviso dalla stessa Ivana sul suo profilo Instagram.

Durata e svolgimento della relazione

La storia con l’imprenditore americano sarebbe iniziata circa due anni prima e ha trovato spazio nel pubblico solo a partire da maggio 2026, quando la modella ha pubblicato la prima foto che mostrava apertamente la coppia. La scelta di rendere pubblica la relazione dopo un periodo di riservatezza non è insolita per chi sceglie di tutelare la propria privacy, soprattutto quando il partner proviene da un contesto lontano dal mondo dello spettacolo. Tra trasferimenti, scelte professionali e qualche apparizione social, la coppia ha mantenuto un profilo cauto, elemento che ora alimenta la curiosità attorno alla voce di una possibile dolce attesa.

Il passato con Luca Onestini e il ritorno al Grande Fratello

Prima di questa relazione, la vita sentimentale di Ivana Mrazova era stata al centro dell’attenzione per il rapporto con Luca Onestini, conosciuto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip del 2017. La coppia, uscita dal reality, ha vissuto una storia durata quattro anni che si è conclusa nel 2026 tra incomprensioni e polemiche: Onestini ha dichiarato di essere stato lasciato tramite un messaggio, mentre Ivana ha raccontato di essersi sentita poco sostenuta in alcuni momenti difficili. Il confronto pubblico tra i due è tornato a verificarsi nel 2026, nuovamente al Grande Fratello, quando sembrò che un riavvicinamento potesse essere possibile.

Il chiarimento del 2026

Durante l’edizione del 2026 del Grande Fratello i due ex si sono incontrati e hanno avuto un confronto che molti hanno letto come un tentativo di ricucire il passato. Alla fine, però, non è scattato un ritorno di fiamma: entrambi hanno mostrato un rapporto civile e maturato, ma hanno scelto di proseguire per strade separate. Quel momento ha segnato la chiusura definitiva del capitolo con Onestini e ha lasciato spazio alla nuova relazione con l’imprenditore americano, meno visibile ma apparentemente stabile.

Il percorso professionale di Ivana in Italia

Parallelamente alla vita privata, il profilo pubblico di Ivana Mrazova è segnato da tappe importanti nella televisione italiana e nel mondo della moda. Dopo gli esordi sulle passerelle, il salto nel piccolo schermo avviene nel 2012 quando viene chiamata come valletta al Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi. La partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 ha amplificato la sua popolarità, seguita da diverse esperienze televisive: nel 2018 il programma 90 Special su Italia 1 e nel 2026 il ruolo di opinionista e inviata per Casa Chi su 361TV con Raffaello Tonon.

Da Sanremo ai programmi di intrattenimento

La carriera televisiva di Ivana combina apparizioni in show di intrattenimento e ruoli che ne hanno consolidato il volto nel panorama mediatico italiano. L’alternanza tra moda e tv ha permesso alla modella di costruire una riconoscibilità che oggi rende ogni sua scelta personale oggetto di attenzione pubblica, comprese le voci sulla possibile gravidanza. In attesa di conferme ufficiali dalla diretta interessata o dal suo entourage, la notizia resta un’indiscrezione che mescola riservatezza privata e interesse mediatico.