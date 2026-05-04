Lory Del Santo svela l'aneddoto con Re Carlo durante un'intervista televisiva

Nell’intervista trasmessa a Storie al Bivio Weekend e condotta da Monica Setta, Lory Del Santo ha offerto un racconto inedito su un breve ma curioso incontro avvenuto a Londra. La data dell’intervista è il 03/05/2026, quando la showgirl ha ricordato un party di beneficenza al quale era presente insieme al musicista Eric Clapton.

In quelle battute pubbliche Lory ha spiegato come, tra le numerose personalità della serata, si sia ritrovata a parlare per qualche minuto con Re Carlo del Regno Unito, offrendo dettagli che non aveva mai condiviso prima.

Il contesto dell’incontro

La scena descritta da Lory è quella di un evento di beneficenza serale a Londra, dove la presenza di membri della famiglia reale e di star internazionali era naturale.

La showgirl ha ricordato di essere arrivata con Eric Clapton e di aver notato il sovrano che passeggiava apparentemente da solo, con la principessa Diana nei dintorni. Questo tipo di serate, ha osservato Lory, offrono spesso spunti di conversazione informali: il party di beneficenza diventa così lo sfondo per incontri fugaci ma memorabili tra celebrità e istituzioni.

Atmosfera e persone presenti

Secondo il racconto, l’atmosfera era rilassata ma elegante, tipica degli appuntamenti di raccolta fondi dove si mescolano impegno sociale e networking. Lory ha descritto la serata come affollata di volti noti e di conversazioni incrociate, e ha sottolineato come la presenza del sovrano non fosse forzata ma parte naturale dell’evento. La principessa Diana, sempre secondo la testimonianza, era impegnata con altri interlocutori e non si è intrattenuta con la regista di The Lady in quel frangente, un dettaglio che Lory ha ricordato con schiettezza.

La conversazione con il sovrano

Lory ha raccontato che il colloquio con Re Carlo è durato pochi minuti, ma le impressioni sono state vive: la showgirl ha definito il monarca «simpatico» e dotato di un marcato senso dell’umorismo. In particolare, il sovrano avrebbe scherzato sulla propria statura rispetto ai tacchi alti indossati da Lory quella sera. Questo scambio, semplice e informale, ha messo in luce un aspetto umano della figura reale che spesso rimane dietro le apparenze protocollari: un momento di leggerezza in un contesto ufficiale.

Il tono della battuta

La battuta sull’altezza è stata raccontata da Lory come esemplare del cosiddetto english humor: ironico, composto e rapido. Il re, stando alla ricostruzione, avrebbe espresso un «rammarico» per non essere più alto, suscitando una risata condivisa che ha stemperato l’ufficialità della serata. Questo tipo di dialogo mette in rilievo come la simpatia e la spontaneità possano emergere anche nei contesti più istituzionali, offrendo uno spaccato personale di una figura pubblica.

Altri ricordi e riflessioni

Nel corso della medesima intervista, Lory Del Santo ha anche rievocato un precedente incontro con Donald Trump, che le aveva in passato lasciato il suo numero di telefono invitandola a chiamarlo. La showgirl ha ammesso di non averlo fatto, motivando la scelta con un certo riserbo personale: all’epoca riteneva sconveniente che una donna prendesse l’iniziativa telefonica. Questo aneddoto, insieme a quello su Re Carlo, contribuisce a delineare un ritratto di Lory come testimone di molteplici momenti della vita pubblica internazionale.

Perché queste storie interessano il pubblico

Il fascino di racconti simili risiede nella capacità di avvicinare il pubblico alle figure istituzionali e mediatiche, mostrandone lati meno noti e più quotidiani. Lory Del Santo, spiegando il suo breve scambio con Re Carlo, offre non solo un gossip ma una testimonianza diretta su come si svolgono certi incontri: scambi rapidi, battute condivise e impressioni personali. Per molti spettatori, questi dettagli umanizzano le celebrità e stimolano curiosità senza tradire la sobrietà dell’evento.

In conclusione, la confessione di Lory durante Storie al Bivio Weekend rimette in luce l’interesse del pubblico per gli incontri tra mondi diversi — quello dello spettacolo e quello istituzionale — e ricorda che anche pochi minuti di dialogo possono lasciare un ricordo duraturo. Le parole di Lory tracciano un quadro di cordialità e semplicità, elementi che spesso emergono quando le formalità si aprono a un sorriso e a una battuta condivisa.