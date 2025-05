Monica Setta e le minacce: il lato oscuro della satira televisiva

Il caso di Monica Setta: satira o violenza?

Monica Setta, nota conduttrice di “Storie di Donne al Bivio”, si trova al centro di una polemica che ha sollevato interrogativi sulla satira in televisione e le sue conseguenze. Dopo un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui ha espresso il suo disappunto per l’imitazione ricevuta, Setta ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte sui social media.

La sua rappresentazione, a suo dire, l’ha trasformata in un personaggio grottesco, scatenando un’ondata di odio nei suoi confronti.

Le parole di Monica Setta

In un’intervista accesa, Setta ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk”. Ha messo in evidenza come la sua immagine sia stata distorta, con riferimenti a un naso adunco e a un aspetto invecchiato e imbruttito. La conduttrice ha sottolineato che, a differenza di altre figure televisive, la sua rappresentazione è stata volgare e offensiva. Questo ha portato a una serie di reazioni violente sui social, dove ha ricevuto insulti e minacce, costringendola a presentare un esposto alla polizia.

Il ruolo della satira nella società

Il caso di Monica Setta riporta alla luce un tema cruciale: il confine tra satira e violenza verbale. La satira, per sua natura, deve essere provocatoria e stimolare il dibattito, ma quando si trasforma in attacchi personali, può avere conseguenze devastanti. Setta ha evidenziato come la sua esperienza non sia un caso isolato, ma parte di un fenomeno più ampio che coinvolge molte figure pubbliche. La questione solleva interrogativi sulla responsabilità dei media e degli autori di contenuti satirici, che devono considerare l’impatto delle loro rappresentazioni.

Reazioni e supporto

La reazione del pubblico è stata variegata. Mentre alcuni hanno espresso solidarietà a Setta, altri hanno minimizzato la questione, sostenendo che la satira fa parte del gioco. Tuttavia, la conduttrice ha deciso di non rimanere in silenzio e ha continuato a denunciare le ingiurie ricevute, appellandosi anche al Codacons per chiedere maggiore tutela per le vittime di body shaming e violenza verbale. La sua battaglia non è solo personale, ma rappresenta un appello a una maggiore responsabilità da parte di chi crea contenuti per la televisione.