Aristide Malnati rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Lo sento anche dopo lo scandalo”

Tra amicizie storiche, reality show e dichiarazioni destinate a far discutere, Aristide Malnati è tornato sotto i riflettori parlando del suo legame con Alfonso Signorini e commentando l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Nell’intervista al settimanale Mio, l’ex gieffino ha raccontato retroscena personali e opinioni sui protagonisti più discussi della Casa.

Aristide Malnati e Alfonso Signorini: un legame nato lontano dai riflettori

Da molti anni Aristide Malnati e Alfonso Signorini condividono un’amicizia profonda, costruita fin dai tempi dell’università. Entrambi nati nel 1964, si erano inizialmente allontanati dopo gli studi, salvo poi ritrovarsi più avanti e consolidare un rapporto rimasto molto saldo nel tempo. Quando Signorini ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno di Mediaset, ha più volte cercato di coinvolgere l’amico nel mondo televisivo, prima proponendolo per L’Isola dei Famosi nel 2016 e successivamente scegliendolo come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020.

L’emergenza sanitaria e l’arrivo del Covid hanno però modificato radicalmente il suo percorso professionale, portandolo ad allontanarsi gradualmente dal piccolo schermo. Negli ultimi giorni, Malnati è tornato al centro dell’attenzione grazie a un’intervista rilasciata al settimanale Mio, uscita proprio durante la conclusione dell’ultima edizione del reality. Nel corso della conversazione ha parlato anche del confronto tra Signorini e Ilary Blasi, spiegando di non avere una preferenza netta tra i due: “Sono due conduttori diversi”.

Ha poi aggiunto che Alfonso “è stato un maestro nell’approfondire” le storie personali dei concorrenti, mentre Ilary propone una conduzione “più smart” e dinamica, vicina allo stile delle prime stagioni del programma.

Secondo lui, inoltre, un elemento imprescindibile del format resta la presenza della Gialappa’s Band, definita il vero valore aggiunto dello show.

Aristide Malnati rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Lo sento anche dopo lo scandalo”

Nel corso dell’intervista, Aristide Malnati ha affrontato anche il tema dello “scandalo” che ha coinvolto Alfonso Signorini, ribadendo pubblicamente la propria vicinanza all’amico. “Con Alfonso mi sento regolarmente, da sempre”, ha dichiarato, sottolineando di avere “massimo rispetto e massima vicinanza”. Ha inoltre precisato che sarà eventualmente la magistratura a chiarire ogni aspetto della vicenda, definendo inutile formulare giudizi anticipati.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi commentato il comportamento di alcune sue ex compagne d’avventura tornate nella Casa, come Adriana Volpe e Antonella Elia. Di Adriana ha evidenziato il carattere combattivo mostrato in questa edizione, spiegando che in passato è stata più diplomatica e incline alla mediazione.

Riferendosi invece ad Antonella, l’ha descritta come una personalità fuori dagli schemi, abituata al confronto diretto e senza filtri. Malnati ha ricordato con affetto il loro rapporto all’interno della Casa, raccontando che spesso praticavano yoga insieme: “nessun’altra disciplina come lo yoga dà pace e serenità”. Secondo lui, proprio quell’esperienza ha contribuito a smorzare l’irruenza della Elia e a creare tra loro un equilibrio particolare.