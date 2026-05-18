Domani sera, martedì 19 maggio, il cantautore avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Acacia: ecco cosa è successo.

Domani sera, martedì 19 maggio 2026, Pupo avrebbe dovuto tenere un concerto al Teatro Acacia di Napoli. L’evento, però, è stato annullato. Ecco il motivo.

Pupo, annullato il concerto a Napoli di domani sera, 19 maggio: ecco quando sarà recuperato

Era in programma per domani sera, martedì 19 maggio 2026, il concerto al Teatro Acacia di Napoli di Pupo.

La tappa era prevista nel corso del “Pupo – Storia di un’equilibrista World Tour” ma, il cantautore ha deciso di annullare la data per gravi problemi personali. Il concerto sarà recuperato il 19 ottobre 2026.

Pupo, annullato il concerto di domani a Napoli: il dolore del cantante sui social

Sarà recuperato il prossimo 14 ottobre il concerto di Pupo al Teatro Acacia di Napoli che era previsto per domani sera, 19 maggio.

Il cantante lo ha annunciato sui social, spiegando il motivo dello spostamento della data: le condizioni di salute di sua madre, 93 anni, malata di Alzheimer, sono infatti peggiorate: “devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli.

Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistinguono ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me.”