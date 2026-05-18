L'Oms ha elevato a PHEIC il focolaio di Ebola causato dal ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, sollecitando una risposta coordinata e misure immediate

L’Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito che l’attuale focolaio di Ebola causato dal ceppo Bundibugyo costituisce una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC). Con questa decisione l’Oms intende attivare strumenti di coordinamento e di supporto tra Stati, pur chiarendo che al momento l’evento non è considerato una pandemia. Il termine PHEIC indica una situazione sanitaria straordinaria che richiede una mobilitazione globale per limitare il rischio di diffusione.

La dichiarazione è venuta dopo segnalazioni provenienti soprattutto dalla provincia congolese dell’Ituri e da casi confermati a Kampala, registrati il 15 e il 16 maggio e collegati a persone provenienti dal Congo. Diverse fonti riportano numeri differenti: alcuni articoli parlano di 336 casi sospetti e 88 decessi nell’area, mentre i rapporti ufficiali aggiornati al 16 maggio indicano 8 casi confermati, 246 sospetti e 80 decessi.

Queste discrepanze evidenziano incertezze epidemiologiche e la possibile sottostima dell’entità reale dell’epidemia.

Perché è stato attivato il PHEIC

La scelta dell’Oms si basa su elementi multipli: la rapidità con cui sono aumentate le segnalazioni, l’alto tasso di positività dei primi campioni analizzati e la presenza di focolai in diverse zone sanitarie.

Dichiarare il PHEIC non equivale a lanciare un allarme incontrollato, ma a sollecitare supporto internazionale per sorveglianza, condivisione di dati e risorse. Come spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, la misura è un meccanismo di cooperazione sanitaria per accelerare la risposta, sostenere sistemi fragili e prevenire che il focolaio si allarghi oltre le aree colpite.

Conseguenze pratiche per gli Stati

La dichiarazione mira a stimolare i Paesi a preparare piani di contenimento e a condividere vaccini, trattamenti e materiali logistici qualora fossero disponibili. Nel caso del Bundibugyo, tuttavia, non esistono vaccini approvati né terapie specifiche, il che rende ancora più urgente il potenziamento delle misure di sorveglianza, isolamento e controllo delle infezioni. L’obiettivo dell’Oms è anche quello di coordinare la distribuzione delle risorse e di evitare ritardi nella diagnosi e nella gestione dei casi.

Caratteristiche del ceppo e impatto locale

Il Bundibugyo è una variante rara di Ebola identificata anni fa e associata a sintomi che spaziano da febbre e dolori muscolari fino, nei casi più gravi, a sanguinamenti e insufficienza multiorgano. Il tasso di mortalità stimato per questo ceppo varia tra il 25% e il 50% e i dati preliminari indicano che molte delle persone colpite in Congo sono giovani adulti tra i 20 e i 39 anni, con una prevalenza femminile superiore ai due terzi secondo i CDC. In aggiunta, sono stati segnalati almeno quattro decessi tra operatori sanitari, un indicatore che suggerisce lacune nella prevenzione delle infezioni nelle strutture assistenziali.

Fattori che aggravano il rischio di diffusione

All’origine del potenziale allargamento del focolaio concorrono elementi sociali e politici: insicurezza, sfiducia verso le autorità, crisi umanitaria, spostamenti della popolazione e una diffusione urbana o suburbana del contagio. L’esistenza di una rete di strutture sanitarie informali e la difficoltà a garantire un isolamento rigoroso aumentano il rischio di propagazione, come già osservato durante l’epidemia del 2018-19 nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri.

Coinvolgimento internazionale e indicazioni operative

La situazione ha coinvolto anche cittadini stranieri: sono stati segnalati americani con possibili esposizioni ad alto rischio e alcune testate riportano l’ipotesi di evacuazioni e quarantene sicure, incluso il rimpatrio. I CDC hanno comunque ribadito che il rischio per la popolazione statunitense resta basso. Parallelamente, esperti avvertono che la diminuzione dei finanziamenti internazionali alla cooperazione sanitaria e il ridimensionamento di agenzie come USAID e CDC possono indebolire la capacità di risposta rapida, sottolineando l’importanza del sostegno multilaterale.

Misure urgenti raccomandate

Per contenere il focolaio l’Oms e gli esperti richiedono investimenti nella sanità pubblica, impiego di laboratori mobili, tracciamento dei contatti, protezione degli operatori sanitari e campagne di comunicazione chiare rivolte alle comunità locali. La strategia più efficace rimane intervenire tempestivamente alla fonte: contenere il virus nelle aree colpite riduce la probabilità di diffusione internazionale.

In sintesi, la dichiarazione di PHEIC è uno strumento pensato per attivare risorse e coordinamento globale. Come ricordano gli scienziati, in un mondo interconnesso la salute è condivisa: senza cooperazione e risposte rapide, lasciare scoperta anche una sola regione significa aumentare il rischio per tutti.