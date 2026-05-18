Osservatorio PATH: come le tecnologie digitali influenzano l'ambiente e la società

La Pontificia Accademia di Teologia inaugura un osservatorio che analizza il rapporto tra tecnologie digitali e ambiente, con focus su energia, risorse e diritto alla dignità umana

Nella cornice vaticana si è ufficialmente presentata l’iniziativa della Pontificia Accademia di Teologia per istituire l’Osservatorio sul contributo all’ambiente delle tecnologie digitali. La presentazione si è svolta con una conferenza stampa fissata per il 18 maggio alle ore 15 nella Sala Marconi a Palazzo Pio, e l’evento è stato collocato simbolicamente vicino all’anniversario di Laudato si’ e alla visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, dove il pontefice incontrerà famiglie e amministratori locali.

L’iniziativa nasce con l’intento di mettere a confronto saperi tecnici, etici e teologici su questioni ambientali strettamente connesse all’uso quotidiano delle tecnologie.

Tra gli interventi annunciati figurano rappresentanti istituzionali e accademici come S.E. Mons. Antonio Staglianò (presidente della PATH), il Rev. Padre Giuseppe Marco Salvati, il Rev. Paul O’Callaghan, la Dott.ssa Maria Siclari (direttore generale ISPRA), l’Avv.

Daniela Alba e il Dott. Carlo Simeone. Nel corso della conferenza è prevista anche la testimonianza di Maria Vittoria Trussoni di NTT DATA sulle applicazioni tecnologiche a supporto della sostenibilità. L’evento è stato pensato come punto di partenza per un dialogo permanente tra chiesa, mondo scientifico e industrie tecnologiche.

Obiettivi e campo di indagine dell’Osservatorio

L’Osservatorio intende affrontare una serie di questioni strategiche: lo sfruttamento delle risorse naturali legato alla produzione di dispositivi, il crescente fabbisogno energetico delle infrastrutture cloud e dei data center, e la necessità di elaborare proposte concrete per ridurre emissioni e consumi. In termini pratici, si vuole promuovere una cultura dell’innovazione che integri valutazioni di impatto ambientale e principi etici, ponendo al centro la dignità della persona umana e il rispetto del creato. Questo approccio mira a trasformare l’innovazione in una leva al servizio della custodia dell’ambiente e della convivenza pacifica.

Temi chiave e interrogativi pratici

Il programma di lavoro include riflessioni su più livelli: ambientale, sociale e antropologico. Si interrogherà, tra l’altro, sulla nuova ecologia dell’uomo che nasce dall’interazione tra ambiente digitale e rapporti umani; sulla responsabilità delle aziende tecnologiche riguardo a emissioni e consumi; e sulla necessità di normative adeguate per tutelare i più giovani da fenomeni di dipendenza o contenuti distorsivi. Queste criticità saranno analizzate con il contributo di esperti per formulare raccomandazioni rivolta ai grandi operatori del settore.

Impatto energetico e sfruttamento delle risorse

Un nodo centrale è rappresentato dall’energia: il funzionamento di data center, infrastrutture cloud e reti di telecomunicazione genera una domanda energetica significativa e crescente. L’Osservatorio lavorerà su studi di settore per quantificare consumi, individuare margini di efficienza e promuovere soluzioni come il ricorso a fonti rinnovabili e pratiche di progettazione sostenibile. L’obiettivo è proporre standard e impegni volontari che possano ridurre l’impronta ambientale del mondo digitale, in dialogo con istituzioni come ISPRA e con realtà industriali.

Tecnologia, giovani e qualità delle relazioni

Accanto agli aspetti infrastrutturali si esploreranno le ricadute sociali dell’uso intensivo dei dispositivi: fenomeni di dipendenza, diffusione di contenuti distorsivi e impoverimento delle relazioni reali sono tra le preoccupazioni sollevate. L’Osservatorio intende offrire analisi e proposte educative per accompagnare i giovani e le famiglie, contribuendo a definire criteri etici e normativi che favoriscano un uso responsabile e umano delle tecnologie.

Dialogo teologico, memoria ecclesiale e prospettiva futura

L’iniziativa si inserisce nel filone del magistero contemporaneo: richiami come il Motu proprio Ad theologiam promovendam (2026) e il Documento della Commissione Teologica Internazionale Quo vadis, humanitas (febbraio 2026) offrono riferimenti per un impegno teologico che sia al contempo scientifico e pratico. Come sottolinea Mons. Antonio Staglianò, l’Osservatorio vuole favorire una responsabilità condivisa capace di rendere la tecnologia strumento di pace e di giustizia. In vista della presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV sul tema dell’intelligenza artificiale, annunciata per il 25 maggio, l’Osservatorio si propone come piattaforma di ascolto e di proposte operative.