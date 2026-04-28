Chernobyl 40 anni dopo: memoria, minacce e sorprendente ritorno della fauna

Quarant'anni dopo l'incidente del 26 aprile 1986, commemorazioni, accuse sulle incursioni con droni e un'insolita prosperità della fauna raccontano una storia complessa e contraddittoria

La ricorrenza del 26 aprile 1986 riporta al centro dell’attenzione mondiale la centrale di Chernobyl, teatro del peggior disastro nucleare civile della storia. In occasione del quarantesimo anniversario, istituzioni e popolazioni locali hanno rinnovato il ricordo delle vittime e dei soccorritori, mentre emergono tensioni e preoccupazioni legate alle attività militari nell’area.

Il contesto resta complesso: da un lato la memoria storica e le stime sugli effetti a lungo termine dell’esposizione radioattiva; dall’altro la trasformazione inattesa del territorio in un rifugio per la fauna selvaggia.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere: autorità e leader hanno denunciato nuove minacce che mettono a rischio la stabilità ambientale.

Allo stesso tempo, ricercatori e osservatori segnalano segnali di recupero ecologico in zone ormai escluse alla vita umana. Questo equilibrio fragile fra ricordare, proteggere e studiare è al centro del dibattito pubblico e scientifico.

Commemorazione e allarme politico

Le istituzioni europee e nazionali hanno dedicato momenti ufficiali alla memoria: a Strasburgo la presidente del Parlamento europeo ha aperto la seduta ricordando la tragedia e citando anche prigionieri politici come Narges Mohammadi e Nasrin Sotoudeh, collegando diritti umani e memoria storica.

Nel frattempo, il presidente ucraino ha denunciato attacchi ripetuti nella zona come una forma di “terrorismo nucleare”, sottolineando che droni d’attacco sorvolano regolarmente l’area e che, l’anno scorso, uno di questi ha colpito la copertura protettiva del reattore, aumentando il rischio di contaminazione. Sul piano operativo, le autorità ucraine hanno riportato numerosi lanci di velivoli senza pilota durante le ostilità, con implicazioni per la sicurezza radiologica.

Numeri e contesto storico

Il disastro del 26 aprile 1986 è stato causato da errori umani durante un test di sicurezza e da gravi carenze progettuali, come rilevato dall’IAEA. L’esplosione del reattore numero quattro rilasciò una nube radioattiva che contaminò parte dell’Europa; la reazione dei governi e della società fu colossale: oltre 600.000 persone coinvolte nelle operazioni di bonifica nei quattro anni successivi, con esposizioni radiologiche elevate. Le stime sulle vittime variano: un rapporto ONU del 2005 parla di circa 4.000 decessi nei tre paesi più colpiti, mentre analisi come quella di Greenpeace del 2006 arrivano a cifre molto più alte, quasi 100.000.

La fauna che ritorna: un ecosistema che sorprende

Con l’abbandono forzato delle aree abitate, la zona di esclusione si è trasformata in un ambiente dove la natura ha trovato spazio per riprendersi. Popolazioni di lupi, linci, alci e cervi sono aumentate, mentre specie come i cavalli di Przewalski sono state reintrodotte con successo a partire dal 1998. Questi animali, prima estinti in libertà nel 1969, oggi vivono in branchi che testimoniano una capacità di adattamento sorprendente, anche in presenza di residui radioattivi. Gli scienziati parlano di una sorta di “reset” della natura: strutture e infrastrutture degradate lasciano spazio a foreste e praterie.

Adattamento e segnali di disagio

Le osservazioni scientifiche segnalano però effetti sottili ma reali dell’esposizione ambientale: alcune specie mostrano alterazioni fisiologiche, come rane con pigmentazione più scura e uccelli con una maggiore incidenza di cataratta. Allo stesso tempo, dispositivi di monitoraggio e telecamere a infrarossi documentano comportamenti inediti, ad esempio i cavalli che cercano riparo in stalle abbandonate. Nonostante l’apparente prosperità della fauna, gli studiosi avvertono che la presenza di radionuclidi e il rischio di incendi rimangono fattori critici per la dinamica delle popolazioni.

Minacce contemporanee: conflitto, fuochi e gestione dell’area

La guerra iniziata nel 2026 ha introdotto nuove variabili: il passaggio di truppe, la costruzione di fortificazioni nella zona contaminata e i roghi legati ad attività belliche hanno riportato particelle radioattive nell’aria. I vigili del fuoco locali denunciano che molti incendi sono causati da droni abbattuti o da ordigni esplosi, e che la rete elettrica danneggiata complica gli interventi. Inoltre, la presenza di barriere, filo spinato e mine trasforma il territorio in un corridoio militare, complicando sia la ricerca scientifica sia la tutela ambientale.

In conclusione, il quadro che emerge è a più facce: memoria storica, allerta politica e una natura che, pur contaminata, mette in mostra capacità rigenerative notevoli. La sfida per i prossimi anni sarà coniugare il rispetto del ricordo, la protezione della salute pubblica e la gestione di un patrimonio naturale inatteso ma fragile.