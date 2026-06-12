Il match è terminato col punteggio di 2 a 0 per i messicani ma ecco cosa è successo all'84esimo minuto.

Ieri, 11 giugno 2026, sono partiti ufficialmente i Mondiali di calcio 2026 con il primo match tra Messico e Sudafrica, terminato con il punteggio di 2 a 0. A un certo punto però è successo qualcosa di incredibile.

Mondiali 2026, si parte con Messico-Sudafrica

L’attesa è finita. I Mondiali di calcio 2026 sono ufficialmente partiti ieri, 11 giugno 2026 col match di apertura tra Messico e Sudafrica, terminato con la vittoria per 2 a 0 dei messicani, grazie alle reti di Julian Quinones e di Raul Jimenez.

Tre in tutto le espulsioni, due per il Sudafrica, una per il Messico. E’ proprio il fallo da espulsione di Zwane che ha acceso i riflettori per quanto accaduto, in quanto l’arbitro Sampaio non aveva ravvisato lo schiaffo del giocatore sudafricano ed è stato dunque richiamato dal Var. Quando però ha dovuto comunicare la decisione col microfono…+

Mondiali 2026, Messico-Sudafrica: il primo annuncio Var dell’arbitro diventa virale

Il primo annuncio Var ai Mondiali 2026 è diventato virale nel giro di pochissimo. L’arbitro Sampaio, come detto, è stato richiamato al Var per lo schiaffo da espulsione del giocatore sudafricano Zwane. Una volta rientrato sul terreno di gioco per comunicare la notizia col microfono a giocatori e tifosi, l’arbitro è andato in confusione. Prima si è inceppato con le parole per poi parlare in inglese ma hai limiti della comprensione tanto che i giocatori in campo si guardavano perplessi, capendo poi la decisione del direttore di casa solamente nel momento in cui ha estratto il cartellino rosso.