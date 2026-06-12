Home > Sport > Mondiali 2026, Messico-Sudafrica, il primo annuncio Var dell'arbitro diventa ...

Mondiali 2026, Messico-Sudafrica, il primo annuncio Var dell'arbitro diventa virale: "Che ha detto?"

Mondiali 2026, Messico-Sudafrica, il primo annuncio Var dell'arbitro diventa virale: "Che ha detto?"

Il match è terminato col punteggio di 2 a 0 per i messicani ma ecco cosa è successo all'84esimo minuto.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Ieri, 11 giugno 2026, sono partiti ufficialmente i Mondiali di calcio 2026 con il primo match tra Messico e Sudafrica, terminato con il punteggio di 2 a 0. A un certo punto però è successo qualcosa di incredibile.

Mondiali 2026, si parte con Messico-Sudafrica

L’attesa è finita. I Mondiali di calcio 2026 sono ufficialmente partiti ieri, 11 giugno 2026 col match di apertura tra Messico e Sudafrica, terminato con la vittoria per 2 a 0 dei messicani, grazie alle reti di Julian Quinones e di Raul Jimenez.

Tre in tutto le espulsioni, due per il Sudafrica, una per il Messico. E’ proprio il fallo da espulsione di Zwane che ha acceso i riflettori per quanto accaduto, in quanto l’arbitro Sampaio non aveva ravvisato lo schiaffo del giocatore sudafricano ed è stato dunque richiamato dal Var. Quando però ha dovuto comunicare la decisione col microfono…+

Mondiali 2026, Messico-Sudafrica: il primo annuncio Var dell’arbitro diventa virale

Il primo annuncio Var ai Mondiali 2026 è diventato virale nel giro di pochissimo. L’arbitro Sampaio, come detto, è stato richiamato al Var per lo schiaffo da espulsione del giocatore sudafricano Zwane. Una volta rientrato sul terreno di gioco per comunicare la notizia col microfono a giocatori e tifosi, l’arbitro è andato in confusione. Prima si è inceppato con le parole per poi parlare in inglese ma hai limiti della comprensione tanto che i giocatori in campo si guardavano perplessi, capendo poi la decisione del direttore di casa solamente nel momento in cui ha estratto il cartellino rosso.

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 11:44 CEST