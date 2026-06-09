Antonelli trionfa a Monaco nel gran premio segnato da incidenti e bandiere rosse

Il Gran Premio di Monaco disputato domenica 7 maggio 2026 resterà negli annali per la sua alternanza di dominio assoluto e caos in pista. Andrea Kimi Antonelli ha raccolto la sua quinta vittoria consecutiva conducendo la corsa su tutti i 78 giri nonostante due partenze, un problema all’asfalto in prossimità della Noghes e più interventi della Safety Car.

Alle sue spalle la classifica finale è stata influita da una serie di penalità e ritiri che hanno riscritto le posizioni sul finale.

La prova del bolognese è stata caratterizzata da ritmo costante, partenza perfetta e sangue freddo nelle fasi più turbolente della gara: Antonelli ha ottenuto la pole, la vittoria e il giro più veloce, completando un altro Grand Chelem nella stagione.

La gestione della gara di Antonelli e i momenti decisivi

Alla prima partenza Antonelli ha resistito agli attacchi dei principali rivali, tra cui un Lewis Hamilton abile a sfruttare il ritiro immediato di Max Verstappen per consolidare la seconda posizione. Nei passaggi cruciali il 19enne ha mantenuto un passo superiore, spesso capace di infliggere distacchi rilevanti agli inseguitori; un elemento che ha reso la sua prestazione tanto dominante quanto solida.

L’interruzione dovuta ad un incidente alla Noghes e il conseguente ingresso della Safety Car hanno però compresso la gara, portando a una ripartenza e, successivamente, a una bandiera rossa quando Stroll e Leclerc sono finiti contro le barriere in rapida successione.

Ripartenze, asfalto compromesso e la prova di nervi

La direzione gara ha disposto una ripartenza da fermo dopo la sospensione, costringendo i piloti a ricostruire strategie e posizioni. Antonelli ha risposto con una partenza perfetta anche alla seconda fase, mantenendo il comando e controllando Hamilton fino al traguardo. Il cedimento dell’asfalto in ingresso alle curve ha rappresentato una variabile critica: diverse vetture ne hanno risentito, con uscite di pista e danni alle barriere che hanno inciso sullo svolgimento dell’ultimo segmento di gara.

Penalità, ritiri e impatto sulla classifica piloti e costruttori

Oltre agli incidenti, la corsa è stata segnata da una pioggia di sanzioni che hanno influito sulle posizioni finali. Sanzioni per eccesso di velocità in pit lane e per procedure non rispettate hanno colpito nomi importanti, con cinque secondi di penalità inflitti a più piloti e perfino drive-through per chi non ha scontato le penalità correttamente. George Russell, ad esempio, ha subito una penalità che lo ha relegato fuori dalla zona punti nonostante la partenza promettente, mentre altre penalizzazioni hanno rimescolato l’ordine nelle posizioni di rincalzo.

Effetti sulla classifica

Con il successo a Monte Carlo Antonelli ha ampliato il proprio vantaggio in campionato portandosi in vetta con un margine consistente su Hamilton. La classifica costruttori vede la squadra del vincitore consolidare la leadership, mentre la Ferrari – pur con una buona prova di Hamilton – ha subito il contraccolpo dell’uscita di scena di Charles Leclerc nel finale. Alcuni risultati provvisori sono rimasti sotto investigazione, in particolare il podio di Hadjar e la posizione conquistata da Perez, soggetti a verifiche su condotta in regime di Safety Car e altre infrazioni.

La domenica monegasca ha quindi disegnato uno scenario in cui la supremazia di un giovane talento si è confrontata con gli imprevisti tipici del Principato: ritiri al via, interventi della direzione gara e un asfalto che ha dimostrato fragilità in punti chiave. Nonostante tutto, la performance di Antonelli è stata netta e ha confermato la tendenza della stagione, mentre le squadre e i piloti coinvolti negli incidenti dovranno riorganizzare strategie e assetti in vista della trasferta successiva.