Rybakina trionfa a New York e raggiunge la vetta della classifica mondiale

Il sogno di Elena Rybakina si è realizzato sul cemento di New York. La tennista kazaka, numero 2 del ranking WTA, ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 e campionessa uscente, con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2 in una finale durata 2h21′. Con questa vittoria, Rybakina ha conquistato il suo 14esimo titolo in carriera e il terzo in un torneo dello Slam dopo i successi a Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026.

Una vittoria storica per Rybakina

La finale degli US Open 2026 è stata un vero e proprio spettacolo di tennis. Rybakina, che aveva già battuto Sabalenka in finale agli Australian Open 2026, ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e determinazione. “Sono venuta qui a giocare negli ultimi 10 anni, non avevo mai avuto successo su questo campo.

Ora è incredibile: amo New York più che mai”, ha dichiarato la vincitrice durante la cerimonia di premiazione.

Con questa vittoria, Rybakina è diventata la terza giocatrice dal 2000 a vincere sia l’Australian Open che gli US Open nella stessa stagione, dopo Angelique Kerber (2016) e Aryna Sabalenka (2024). La kazaka ha anche ottenuto l’ottavo successo in 18 match contro Sabalenka, che conduce 10-8 nei testa a testa ma ha perso gli ultimi tre confronti diretti, tutti in finale.

Sabalenka: “Complimenti a Elena”

Nonostante la sconfitta, Sabalenka ha mostrato grande sportività. “Complimenti a Elena, goditi questa vittoria. Lascia un po’ di spazio anche a me, così posso vincere anche io qualche torneo…”, ha detto la bielorussa, cercando di sorridere durante la cerimonia di premiazione.

Sabalenka, che aveva eliminato Jessica Pegula in semifinale, ha avuto una stagione straordinaria, vincendo quattro titoli tra cui l’Australian Open e le WTA Finals nel 2025. Tuttavia, la sua striscia di vittorie è stata interrotta da Rybakina, che ha dimostrato di essere una delle tenniste più forti del circuito.

Il percorso di Rybakina verso la vittoria

Rybakina ha raggiunto la finale degli US Open in rimonta su Coco Gauff, numero 4 del ranking WTA, in una partita tesa durata 2h10′ e conclusasi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. La kazaka ha dimostrato grande resilienza, ribaltando un primo set perso e chiudendo la partita con autorità.

Nel corso delle ultime 52 settimane, Rybakina ha vinto 62 partite, più di qualsiasi altra tennista. Ha raggiunto sei finali e vinto quattro titoli, dimostrando una costanza di rendimento con pochi eguali nel circuito WTA. Inoltre, ha sconfitto 16 giocatrici in Top 10, sei in più di qualsiasi altra tennista, e in carriera ha battuto nove volte una numero 1 del mondo in carica.

Con questa vittoria, Rybakina ha realizzato il sogno di una vita, diventando la nuova numero 1 del ranking WTA. “Alla fine pensi soprattutto ai titoli, e sono contenta di averne già due negli Slam. Cercherò di fare del mio meglio per vincere qui. Se non ci riuscirò, ovviamente avrò altre occasioni”, ha dichiarato la kazaka prima della finale.