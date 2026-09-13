Carlos Presti apre alla mediazione di Donald Trump per la disputa territoriale

La disputa territoriale tra Argentina e Gran Bretagna sulle isole Falkland-Malvinas potrebbe trovare una svolta grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della Difesa argentino, Carlos Presti, ha espresso apprezzamento per le recenti dichiarazioni del presidente Donald trump, che ha definito un eventuale conflitto un “potenziale disastro”.

Presti ha sottolineato che l’Argentina non è contro nessuno, ma a favore di una soluzione pacifica e diplomatica.

La sovranità sulle isole rimane una causa nazionale ma il recupero deve avvenire in maniera pacifica. Questo approccio riflette la volontà del governo argentino di evitare tensioni e cercare una risoluzione attraverso il dialogo.

La proposta di mediazione di Trump

Donald Trump ha offerto il suo intervento come mediatore, sottolineando i rischi di un conflitto tra Argentina e Gran Bretagna.

La sua proposta è stata accolta positivamente da Presti, che ha difeso l’alleanza strategica con Washington. Questo passo potrebbe aprire nuove prospettive per una risoluzione negoziata della disputa, che dura da decenni.

Investimenti per rafforzare la presenza nell’Atlantico meridionale

In parallelo, il governo argentino ha annunciato l’inizio dei lavori per una nuova base navale a Ushuaia prevista per gennaio 2027.

L’investimento previsto è di 450 milioni di dollari con l’obiettivo di rafforzare la presenza argentina nell’Atlantico meridionale e verso l’Antartide. Questa iniziativa è parte di una strategia più ampia per consolidare la sicurezza e la sovranità nazionale in una regione di crescente importanza geopolitica.

La nuova base navale a Ushuaia rappresenta un passo significativo per l’Argentina, che mira a migliorare le sue capacità difensive e di sorveglianza. La posizione strategica di Ushuaia, vicino all’Antartide, la rende un punto chiave per il controllo e la gestione delle attività nell’Atlantico meridionale. Questo investimento non solo rafforza la presenza militare, ma anche la capacità di risposta a emergenze e situazioni di crisi.

Questi sviluppi potrebbero avere un impatto significativo sulle relazioni internazionali e sulla sicurezza regionale.