Rifugiati ucraini in Germania: la sfida dell'accoglienza e il ritorno dei combattenti

La Germania ha accolto circa un milione di rifugiati ucraini, tra cui 450.000 uomini. Scopri come questo fenomeno sta influenzando le relazioni tra Ucraina e UE.

La Germania ha aperto le sue porte a circa un milione di rifugiati ucraini dal, quando è iniziata l’invasione su larga scala da parte della Russia. Tra questi, circa 450.000 sono uomini, secondo i dati ufficiali del 2025. Questo massiccio afflusso ha sollevato importanti questioni sia all’interno della Germania che a livello dell’Unione Europea, in particolare riguardo alla protezione temporanea e al ruolo di questi uomini in età combattente.

La situazione dei rifugiati ucraini in Germania

L’Ucraina è sotto legge marziale dal, il che significa che gli uomini tra i 25 e i 60 anni, considerati idonei al servizio militare, non possono lasciare il paese. Nonostante ciò, circa 1,17 milioni di uomini ucraini adulti stanno attualmente beneficiando della protezione temporanea in tutta l’UE.

Questo ha portato a un intenso dibattito tra Kyiv, Bruxelles e le capitali europee.

Le pressioni per il ritorno in Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sollecitato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a limitare la partenza di giovani uomini dall’Ucraina durante un incontro a. In una conferenza stampa ad aprile di quest’anno, Zelenskyy ha dichiarato che il ritorno degli uomini in età combattente era una questione di equità.

Le risposte dell’Unione Europea

A luglio, l’UE ha introdotto un divieto per gli uomini in età combattente di accedere al suo programma di protezione per i rifugiati, in risposta alle esigenze militari evolventi dell’Ucraina. Questo divieto si applica solo ai nuovi richiedenti e non a coloro che già risiedono nell’UE.

Questa decisione riflette il delicato equilibrio tra la necessità di fornire protezione umanitaria e il sostegno alle forze armate ucraine. La situazione continua a evolversi, con implicazioni significative per la sicurezza e la stabilità della regione.

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