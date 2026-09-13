La figlia di Kim Jong-un, Kim Ju-ae, sarebbe sempre più vicina a diventare la futura leader della Corea del Nord. Secondo l’intelligence sudcoreana, la giovane sarebbe ormai entrata nella fase di designazione come possibile successore del padre.

Kim Ju-ae sempre più vicina alla successione in Corea del Nord

L’età e persino il nome di Kim Ju-ae non sono mai stati confermati ufficialmente da Pyongyang. La sua prima apparizione pubblica risale al novembre 2022 e da allora la figlia del leader nordcoreano è stata mostrata sempre più spesso accanto al padre durante cerimonie militari ed eventi politici di primo piano, compresa una visita a Pechino che ha avuto una forte eco mediatica.

Anche il linguaggio utilizzato dai media statali ha alimentato le ipotesi sulla successione: Ju-ae è stata definita “figlia prediletta” e indicata con il termine coreano hyangdo, espressione associata a una “grande figura destinata a guidare” e tradizionalmente riservata alle figure al vertice del regime o ai loro possibili eredi. La questione resta tuttavia circondata dal massimo riserbo.

La Corea del Nord è governata dalla famiglia Kim fin dalla nascita del regime nel 1948, attraverso un sistema fortemente legato al culto della cosiddetta “stirpe del monte Paektu”. Kim Jong-un è salito al potere nel 2011, dopo la morte del padre Kim Jong-il, proseguendo la dinastia avviata dal nonno Kim Il-sung.

Kim Jong-un, spunta un altro figlio: Kim Ju-ae avrebbe un fratello o una sorella minore

Kim Ju-ae, figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarebbe ormai entrata nella fase di designazione come possibile futura guida della Corea del Nord. A sostenerlo è il National Intelligence Service (Nis) sudcoreano, che segue da vicino gli sviluppi interni alla dinastia Kim. Secondo l’intelligence di Seul, la giovane viene attualmente trattata come un’erede e ci sarebbero elementi per ritenere che abbia anche un fratello o una sorella più giovane, il cui sesso non è noto.

Rimane invece incerta l’esistenza di un eventuale fratello maggiore: in passato il Nis aveva ipotizzato che Kim Jong-un avesse tre figli, ma questa ricostruzione è stata successivamente rimessa in discussione. L’agenzia continua comunque le verifiche e ritiene che, anche qualora esistesse un primogenito maschio, non avrebbe al momento una posizione tale da poter diventare il successore, senza quindi modificare la valutazione sul ruolo di Ju-ae. Già nel febbraio scorso l’intelligence sudcoreana aveva segnalato la crescente centralità della ragazza, sostenendo che avrebbe iniziato anche a esprimersi su alcune questioni legate alle politiche dello Stato.