Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha le idee molto chiare: se attaccata la Corea del Nord, non esiterebbe a “mettere fine” alla Corea del Sud.

I media statali nordcoreani riportano che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha nuovamente definito la Corea del Sud il «nemico principale».

Kim Jong-un ha espressamente dichiarato di voler proteggere il suo Paese attraverso la forza piuttosto che attraverso i negoziati.

«Definire i burattini sudcoreani come il nemico primario più dannoso e come indiscutibile principale nemico, e decidere come politica nazionale di occupare il loro territorio in caso di emergenza, è una misura ragionevole per la sicurezza eterna del nostro Paese e per la pace e la stabilità del futuro».