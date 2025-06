Una straordinaria palla di fuoco ha illuminato il cielo, catturando lo sguardo e la curiosità di migliaia di persone sui social media. Filmata in pieno giorno, questa spettacolare scia luminosa ha attraversato il cielo sopra la Georgia, regalando uno spettacolo mozzafiato e diventando rapidamente virale. Ma di cosa si tratta davvero? Scopriamo insieme l’origine di questo fenomeno e il video virale.

Palla di fuoco avvistata in cielo, confermata pioggia di meteoriti

Diversi video registrati dalle dashcam di alcune auto in viaggio lungo l’Interstate 85, diretta verso Anderson in Carolina del Sud, sono rapidamente diventati virali sui social media. Le immagini mostrano una brillante sfera di luce infuocata attraversare il cielo diurno del sud-est degli Stati Uniti, un fenomeno che molti testimoni hanno descritto come una “palla di fuoco”.

Secondo la NASA, l’evento si è verificato sopra la Georgia, dove il meteorite si è disintegrato ad alta quota, generando un’esplosione atmosferica accompagnata da un boato percepito in diverse contee della regione. Questo episodio potrebbe essere collegato allo sciame meteorico delle Beta Tauridi, attivo in questo periodo dell’anno.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha ufficialmente confermato la presenza di una pioggia di meteoriti, con segnalazioni che arrivano anche dalla Carolina del Sud e dalla Virginia. In particolare, un frammento del meteorite avrebbe impattato una casa nella contea di Henry, penetrando tetto e pavimento, senza però causare feriti.

Palla di fuoco avvistata in cielo, confermata pioggia di meteoriti: il video

I filmati diffusi mostrano il meteorite mentre viaggia nel cielo sopra la Carolina del Sud per poi schiantarsi in un’area boschiva. L’oggetto è stato individuato per la prima volta a circa 77 chilometri di altitudine sopra Oxford, Georgia, muovendosi a una velocità di circa 48.000 km/h intorno a mezzogiorno locale.

Il meteorite si è frammentato a circa 43 chilometri di quota, sprigionando un’energia pari a 20 tonnellate di tritolo. Secondo l’ufficio sceriffo della contea di Newton, il corpo celeste, originato da un frammento asteroidale di circa un metro di diametro e oltre una tonnellata di peso, non ha ancora un luogo di impatto accertato.