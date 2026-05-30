Ebola in Congo e Uganda: perché servono vaccino e coordinamento regionale

Ebola in Congo e Uganda: perché servono vaccino e coordinamento regionale

L'epidemia di Ebola legata al ceppo Bundibugyo interessa RDC e Uganda e ha spinto Africa Cdc a chiedere una risposta regionale, accelerare lo sviluppo di vaccini e coordinare fondi e interventi di sorveglianza

La diffusione del virus Ebola, identificata come ceppo Bundibugyo, ha riacceso l’allerta sanitaria in diverse aree dell’Africa centrale e orientale. Le istituzioni regionali e internazionali hanno descritto la situazione come una crisi che va oltre i confini nazionali, richiedendo coordinamento, risorse e sviluppo rapido di contromisure come vaccini e farmaci.

Alle voci delle autorità sanitarie si aggiungono numeri e misure pratiche: sorveglianza rafforzata nelle province colpite, controlli alle frontiere e piani di raccolta fondi per coprire le operazioni di risposta.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inoltre qualificato il focolaio come emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

La posizione di Africa Cdc e l’urgenza del vaccino

Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc), ha ribadito la necessità di vedere l’epidemia come una questione regionale e non solo nazionale.

Kaseya ha espresso fiducia nell’ottenere entro la fine dell’anno 2026 sia un vaccino sia un farmaco mirati al ceppo Bundibugyo, grazie al lavoro con partner internazionali e candidati in fase di studio.

Nel discorso pubblico è emersa anche una critica sulle disuguaglianze globali nella ricerca: Kaseya ha osservato che, se la crisi fosse scoppiata nei Paesi occidentali, gli sforzi per sviluppare terapie sarebbero stati avviati più rapidamente, creando così un sentimento di ingiustizia tra le popolazioni colpite.

Collaborazioni scientifiche e candidati vaccinali

Tra i partner indicati c’è anche la segnalazione di un candidato sviluppato in Russia, che, pur essendo pensato per la specie Zaire del virus Ebola, è al centro di interlocuzioni per valutarne l’efficacia contro Bundibugyo. Altri candidati sono in fase di studio: al momento tuttavia non esistono vaccini o terapie ufficialmente approvate per questo specifico ceppo.

Dati epidemiologici e mappa dell’epidemia

Secondo il monitoraggio ufficiale pubblicato dalle autorità della Repubblica Democratica del Congo, al 26 maggio i casi sospetti hanno superato quota 1.077, con 121 casi confermati (di cui 110 nella provincia di Ituri). I decessi sospetti sono 238, con 17 decessi confermati. Il focolaio interessa attualmente tre province e tredici zone sanitarie, dove le attività di sorveglianza e sensibilizzazione restano intensificate nonostante difficoltà operative.

In Uganda sono stati confermati nuovi casi legati alla vicinanza con la RDC: il totale dei contagi segnalati è salito a 9, con almeno un decesso. Le autorità ugandesi hanno risposto chiudendo temporaneamente il confine con la RDC e imponendo quarantene di 21 giorni per chi proviene dalle aree interessate.

Rischio di diffusione e preparazione nei Paesi limitrofi

Il potenziale di diffusione transfrontaliera ha spinto nazioni come la Nigeria a valutare il rischio di importazione. Il Centro nigeriano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha identificato 21 Stati come ad alto o moderato rischio, citando le grandi rotte commerciali e la mobilità verso hub aeroportuali internazionali. Le autorità hanno anche ricordato la difficoltà diagnostica, dato che i sintomi dell’Ebola possono assomigliare a quelli di malaria o febbre di Lassa, aumentando la probabilità di ritardi nella diagnosi.

Coordinamento regionale, impatto sociale e risorse richieste

Un vertice ministeriale ospitato a Kampala ha consolidato la volontà di affrontare l’epidemia con un approccio comune: un unico team, un piano e un budget coordinati da Africa Cdc e Oms tramite il Continental Incident Management Support Team (Imst). Il presidente dell’Uganda si è offerto di ospitare la struttura di coordinamento a Kampala come segnale di leadership regionale.

Le agenzie umanitarie hanno sottolineato rischi sociali specifici: più del 60% delle persone infette risultano essere donne, una dinamica legata al fatto che sono spesso le prime a prendersi cura dei malati in ambito domestico e sanitario. Questo trend mette in evidenza la necessità di proteggere i servizi essenziali come la salute materno-infantile e le vaccinazioni di routine, evitando che la risposta all’epidemia interrompa altre campagne sanitarie cruciali.

Fabbisogni finanziari e prossimi passi

Le prime stime preliminari indicano la necessità di circa 264 milioni di dollari per le operazioni in RDC e Uganda, più 54 milioni di dollari destinati alla preparazione nei Paesi limitrofi ad alto rischio. Queste cifre saranno oggetto di revisione con il piano congiunto finale. Nel frattempo, le attività di tracciamento dei contatti, l’isolamento tempestivo dei casi e la comunicazione di rischio restano prioritarie per evitare ulteriori ondate.

La chiamata all’azione delle istituzioni africane è chiara: servono risorse, collaborazione scientifica e un impegno politico condiviso per evitare che un focolaio localizzato si trasformi in una crisi continentale.