Prossima tregua tra Usa e Iran: cosa prevede il possibile accordo

Sullo sfondo di colloqui intensi, Washington e Tehran sembrano avvicinarsi a un memorandum che estenderebbe la tregua per 60 giorni; rimangono però divergenze sull'arsenale nucleare e garanzie politiche.

Il 29 maggio 2026 è emersa una nuova fase nei contatti diplomatici tra Stati Uniti e Iran: fonti ufficiali e mediatori internazionali riferiscono di progressi concreti verso un accordo che potrebbe prorogare il cessate il fuoco in corso. Al centro delle discussioni ci sono il destino dello Stretto di Hormuz, le modalità per gestire le risorse finanziarie bloccate e, soprattutto, la questione sensibile della scorta di uranio arricchito dell’Iran.

I punti di convergenza identificati dai mediatori

Secondo i resoconti, i negoziatori hanno delineato un possibile quadro di intesa che contempli un’estensione iniziale di circa 60 giorni. Tale soluzione verrebbe proposta come un memorandum di intesa preliminare per creare tempo e spazio negoziale utile a definire i dettagli tecnici successivi. Tra le aperture più significative figura la disponibilità a concordare passi concreti per la riapertura controllata dello Stretto di Hormuz, arteria marittima cruciale per il commercio energetico globale.

La proposta tecnica sul nucleare

Un elemento centrale resta la gestione della quota di uranio arricchito. Le parti avrebbero discusso formule per ridurre o diluire gli stock a livelli ritenuti non pericolosi, includendo ipotesi temporanee di sospensione di arricchimento oltre determinate soglie. Queste proposte mirano a garantire che l’Iran non possa avanzare verso capacità militari nucleari durante il periodo di proroga.

Aspetti politici e condizioni poste da Washington

Dagli Stati Uniti si registra una posizione prudente ma incoraggiante: la leadership americana insiste sul fatto che qualsiasi intesa dovrà contenere meccanismi verificabili e clausole che impediscano un ritorno rapido a pratiche nucleari contestate. Il vicepresidente J.D. Vance ha descritto i colloqui come caratterizzati da “molto progresso”, pur ammettendo che permangono dissensi, in particolare sulla dimensione degli stock di uranio che l’Iran può detenere in forma arricchita.

L’equilibrio politico interno e le consultazioni

Le decisioni finali, come reso pubblico dai protagonisti, richiederanno consultazioni a livello esecutivo: il presidente degli Stati Uniti ha coinvolto consiglieri chiave e interlocutori regionali prima di assumere una scelta definitiva. Allo stesso tempo, paesi del Golfo e mediatori come il Pakistan hanno svolto ruoli attivi nel favorire compromessi diplomatici e nell’offrire garanzie multilaterali.

Le riserve di Teheran e la prospettiva iraniana

Dalla parte iraniana arriva una lettura prudente dei progressi: esponenti del ministero degli Esteri hanno dichiarato che le trattative sono sia vicine sia lontane rispetto a un’intesa conclusiva, evidenziando che si procede verso un elenco di punti essenziali su cui costruire un accordo preliminare. Teheran avrebbe proposto misure graduali, incluso un periodo prolungato di limitazioni sull’arricchimento a determinati livelli e procedure per trattare lo smaltimento o la diluizione di materiale altamente arricchito.

Questioni regionali correlate

Oltre al dossier nucleare, il negoziato tocca effettivamente temi collegati come la situazione in Libano e gli attacchi contro milizie alleate dell’Iran. Questi focolai restano elementi di frizione che potrebbero complicare l’attuazione pratica di un’intesa ampia, poiché coinvolgono attori con interessi divergenti e operazioni militari ancora in corso.

Se l’intesa preliminare verrà formalizzata, i mediatori prevedono una fase successiva di 30-60 giorni dedicata alle trattative tecniche per tradurre il memorandum in un accordo esecutivo. Questo arco temporale sarebbe impiegato per mettere a punto verifiche, scambi di garanzie e possibili misure di compensazione finanziaria per mitigare gli effetti delle sanzioni e lo sblocco di fondi esteri.

Resta comunque evidente che il percorso è delicato: da un lato c’è la spinta internazionale per evitare una ripresa delle ostilità; dall’altro permangono richieste stringenti, soprattutto da parte di attori che vogliono assicurazioni robuste sull’impatto a lungo termine sulle capacità nucleari iraniane. Il prossimo passo ufficiale sarà probabilmente la firma di un memorandum provvisorio seguito da negoziati tecnici, con la speranza che la diplomazia trasformi progressi tattici in risultati sostenibili.