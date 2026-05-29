Tragedia sfiorata sulla Cisgiordania: Israele scambia un volo civile per un drone e spara

Un episodio di grave confusione militare ha rischiato di trasformarsi in un incidente aereo nei cieli della Cisgiordania, dove le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un volo civile scambiandolo per un drone. La vicenda, ancora al centro di verifiche ufficiali, evidenzia le criticità legate al coordinamento tra traffico aereo e operazioni militari in un’area già segnata da forti tensioni.

Israele scambia un volo civile per un drone e spara: indagini in corso e quadro regionale di crescente tensione

Le Forze di difesa israeliane stanno ora ricostruendo con precisione la catena di comunicazioni che ha preceduto l’incidente, in particolare per accertare se le truppe a terra siano state informate in tempo della modifica delle rotte aeree civili.

Il mancato coordinamento avrebbe potuto generare la percezione errata di una minaccia aerea, portando all’apertura del fuoco. L’episodio ha inoltre avuto ripercussioni sul settore dell’aviazione civile: alcune compagnie internazionali avrebbero espresso preoccupazione per la sicurezza dello spazio aereo, chiedendo garanzie operative prima di aumentare nuovamente i collegamenti con Tel Aviv e lo scalo di Ben Gurion.

Il caso si inserisce in un contesto regionale già estremamente instabile, segnato da un’escalation di tensioni tra Israele e Libano. Nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore, si registrano continui scambi di accuse tra Israele ed Hezbollah, con episodi di lanci di ordigni e raid militari nel sud del Libano e nella Galilea occidentale. Negli ultimi giorni, secondo dati UNICEF, l’intensificazione delle operazioni militari avrebbe causato anche pesanti conseguenze sulla popolazione civile, inclusa la morte di 15 bambini e il ferimento di decine di persone. Questo scenario contribuisce a rendere ancora più delicata la gestione degli spazi aerei e delle operazioni militari nella regione, dove il rischio di errori di identificazione resta elevato.

Tragedia sfiorata sulla Cisgiordania: Israele scambia un volo civile per un drone e spara

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio si è verificato un episodio potenzialmente critico nei cieli della Cisgiordania: le Forze di difesa israeliane (IDF) avrebbero aperto il fuoco contro un aereo civile, confondendolo con un drone. La vicenda, riportata dal Times of Israel, non ha provocato vittime né danni materiali, ma ha immediatamente portato all’apertura di un’inchiesta interna per chiarire eventuali errori operativi e di comunicazione.

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando alcuni residenti dell’insediamento di Beit El hanno segnalato la presenza di più velivoli non identificati sopra la zona, temendo un possibile attacco. Le unità militari sono intervenute rapidamente e, nel corso delle operazioni di pattugliamento, un contingente avrebbe identificato un oggetto ritenuto un drone ostile, aprendo quindi il fuoco. Solo successivamente è stato chiarito che si trattava di un aereo civile che volava a bassa quota a causa della deviazione della rotta dei voli in arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, spostata verso est.

Tra le verifiche in corso figura anche l’ipotesi che nello stesso momento fosse presente un drone della polizia israeliana, elemento che potrebbe aver contribuito alla confusione sul campo.