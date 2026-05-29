Calcio: quote Champions, per Sisal.it avanti il Psg a 1,70

(Adnkronos) - È il momento della finalissima di Champions League, gli occhi del mondo calcistico sono tutti sulla Puskás Aréna di Budapest dove verrà assegnato il trofeo più importante della stagione. A contenderselo, il Paris Saint Germain, campione in carica che va caccia del bis dopo il tri...

(Adnkronos) – È il momento della finalissima di Champions League, gli occhi del mondo calcistico sono tutti sulla Puskás Aréna di Budapest dove verrà assegnato il trofeo più importante della stagione. A contenderselo, il Paris Saint Germain, campione in carica che va caccia del bis dopo il trionfo con l’Inter dello scorso anno, e l’Arsenal che torna in finale dopo 20 anni e sogna di sfatare il tabù di una Champions mai vinta.

In caso di vittoria degli uomini di Arteta, il calcio inglese centrerebbe uno storico en-plein di coppe, con l’Aston Villa e il Crystal Palace già trionfatori in Europa e Conference League.

Superare il colosso francese però, non sarà facile, gli esperti di Sisal favoriscono infatti la squadra di Luis Enrique, a 2,35, si sale a 3,10 per il successo dell’Arsenal, il pareggio è a 3,25.

Vantaggio del Psg anche nelle quote su chi alzerà il trofeo, l’idea di farlo per la seconda volta consecutiva – impresa riuscita solo al Real Madrid – è infatti a 1,70 contro il 2,20 inglese. Si affrontano in finale il miglior attacco, quello francese con 44 reti totali, contro il miglior fortino della competizione, quello inglese con appena 6 gol subiti, 9 clean sheet e nessuna sconfitta nel torneo: per gli esperti Sisal sarà una sfida prudente, con l’Under 2,50 a 1,75, avanti rispetto all’Over a 1,95 ma – in controtendenza rispetto alle ultime sette finali dove è andata a segno una sola squadra – con entrambe le formazioni in gol, ipotesi a 1,75.

Nel Psg, il giocatore che si è messo particolarmente in luce è stato Kvaratskhelia: 10 gol e 7 assist per il georgiano, a segno anche nella finale vinta lo scorso anno contro l’Inter.

L’ipotesi che sia decisivo con una rete o un assist anche in questa seconda finale è a 2,40, ma ovviamente il primo candidato al gol è il Pallone d’Oro Ousmane Dembelé, marcatore a 2,50. In casa Arsenal, l’uomo copertina è Bukayo Saka che ha regalato la finale ai Gunners con il suo gol in semifinale all’Atletico Madrid: l’inglese ha già segnato due volte al Psg nella scorsa edizione della Champions, a 4,00 un’altra sua marcatura. Il capocannoniere degli inglesi è però Martinelli, con 6 reti all’attivo, la settima vale 5,00. C’è un po’ di Italia in questa finale di Champions ed è rappresentata da Riccardo Calafiori, il difensore è stato una presenza costante e importante per Arteta e potrebbe entrare nella storia del club con un gol o un assist, ipotesi a 5,00. In una finale così sentita, occhio al fattore disciplinare: l’Arsenal ha più ammoniti rispetto al Psg nel torneo (25 a 15), ma i francesi hanno due espulsioni contro le zero dei Gunners. L’ipotesi di vedere un cartellino rosso nel match è a 5,00.

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