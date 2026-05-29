Il terribile episodio avvenuto questa notte ha scatenato l'ira di Von Der Lyen e del Ministro degli Esteri rumeno che hanno commentato quanto successo.

La guerra in Ucraina iniziata nel 2022 la scorsa notte ha visto un cambiamento di fronte preoccupante da parte della Russia che ha deciso di attaccare un paese NATO una decisione che potrebbe portare il conflitto in Europa e non più limitarlo all’area dove si è combattuto finora, scopriamo come è stato possibile e cosa è accaduto.

Drone russo nella notte colpisce palazzina in Romania

L’evento è accaduto nella notte tra giovedì 28 maggio e oggi venerdì 29, un drone russo è stato seguito dai radar ed ha sorvolato lo spazio aereo rumeno, non è la prima volta che accade ma in passato si è riusciti ad neutralizzarli prima che potessero compiere danni.

Questa volta il drone è riuscito ad volare sino alla parte meridionale della città di Galati ed è andato a sbattere contro un edificio residenziale incendiandosi e ferendo due persone,distruggendo anche il tetto.

Gli occupanti dello stabile sono riusciti ad uscire dall’appartamento riportando solo lievi escoriazioni e sono stati medicati sul posto, tuttavia cresce l’allerta ed in Ucraina è stato diramato un allarme aereo nazionale.

Il commento di Ursula Von Der Lyen

L’episodio ha scatenato i commenti degli esponenti di spicco europei, in primis il ministro degli esteri rumeno Oana Toiu che su X ha espresso le seguenti parole, riportate da AGI:

“Comunicheremo ufficialmente le conseguenze che questa mancanza di responsabilita’ da parte della Federazione russa avra’ sulle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi, nonche’ i prossimi passi a livello europeo in merito a eventuali sanzioni”.

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un’altra linea. – ha commentato Ursula Von Der Lyen – Esprimiamo solidarietà con la Romania ed il suo popolo – ha poi concluso svelando il prossimo piano sanzionatorio alla Russia – Stiamo preparando un pacchetto di 21 sanzioni“.