L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta registrando una nuova e preoccupante accelerazione, con una diffusione rapida del virus e un impatto particolarmente grave sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Le autorità sanitarie e le organizzazioni umanitarie segnalano un aumento dei casi sospetti e confermati, mentre cresce l’allarme per le conseguenze sociali e sanitarie, soprattutto tra bambini e adolescenti.

Ebola, contagi in aumento in Congo: l’allarme è alto sui bambini

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta avanzando con una rapidità definita senza precedenti dagli operatori umanitari. Come riportato dall’Adnkronos, la situazione viene descritta da Babou Rukengeza, responsabile della risposta all’Ebola per Save the Children, che afferma: “si sta diffondendo a una velocità terrificante.

Ho seguito diverse epidemie di Ebola nel corso degli anni, ma questa è la diffusione più rapida che abbia mai visto“.

Secondo lo stesso operatore, la crisi sta colpendo in modo particolare bambini e adolescenti, che rappresentano una quota significativa delle vittime. “Bambini e adolescenti stanno pagando un prezzo devastante“, sottolinea, aggiungendo che essi costituiscono “almeno un quarto dei decessi confermati, sebbene ci sia il sospetto che i numeri siano molto più alti”.

La perdita dei genitori amplifica ulteriormente il dramma sociale ed emotivo: “Quando i genitori muoiono, i bambini perdono improvvisamente il più grande punto di riferimento possibile e si trovano ad affrontare paura, dolore, stigma ed esclusione sociale”.

La crisi sanitaria si intreccia inoltre con quella educativa, poiché molti minori si trovano nel periodo degli esami scolastici: “minacciando non solo la loro salute, ma anche il loro futuro”. Da qui l’appello a una risposta immediata e strutturata: “una risposta rapida, ben finanziata e coordinata, essenziale per fermare la diffusione dell’Ebola, mantenere i servizi essenziali e garantire sicurezza, protezione e apprendimento durante l’epidemia”. L’organizzazione chiede anche “interventi urgenti e di finanziamenti flessibili immediati” per rafforzare prevenzione, assistenza sanitaria e servizi educativi e protettivi.

L’impatto dell’Ebola sui bambini: dati allarmanti e risposta umanitaria

I dati diffusi da Save the Children evidenziano la gravità della situazione: “Almeno il 25% dei decessi confermati per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) riguarda minori“. In particolare, su 17 decessi confermati, il 14% riguarda bambini sotto i 5 anni. Inoltre, “Bambini e giovani di età inferiore ai 19 anni rappresentano 17 dei 121 casi confermati di Ebola, ovvero il 14%”.

L’organizzazione segnala anche circa 1.077 casi sospetti e 238 decessi potenziali dall’inizio dell’epidemia, dichiarata il 15 maggio, sottolineando come i numeri reali possano essere più elevati a causa della sola inclusione dei casi confermati. Il contesto è aggravato dal precedente storico della malattia nel Paese, dove si sono registrati 3.262 casi confermati e 2.232 decessi, con il 28% riguardante minori.

In risposta all’emergenza, Save the Children ha avviato interventi logistici e sanitari, tra cui la distribuzione di cloro per la decontaminazione, latte terapeutico per centri nutrizionali e la fornitura di dispositivi di protezione individuale. L’organizzazione sostiene inoltre la formazione di operatori sanitari e insegnanti e il rafforzamento dei sistemi di tracciamento dei contagi. Sul piano regionale, l’epidemia ha già avuto ripercussioni politiche: l’Uganda ha infatti temporaneamente chiuso i confini con la RDC per contenere la diffusione del virus, consentendo il passaggio solo a personale impegnato nell’emergenza, aiuti umanitari e trasporti essenziali. È stato inoltre stabilito che chi entra nel Paese debba osservare una quarantena di 21 giorni.