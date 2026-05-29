Jannik Sinner e il malore al Roland Garros: cosa è successo e le risposte de...

Jannik Sinner e il malore al Roland Garros: cosa è successo e le risposte de...

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros per un colpo di calore. In conferenza il campione ha spiegato il senso di stordimento e la mancanza di energie, mentre Aryna Sabalenka gli ha espresso vicinanza e Massimo Cacciari ha contestato il ritmo di calendario e le scelte dello staff.

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato costretto all’uscita prematura dal Roland Garros dopo aver accusato un evidente malessere in campo. Il ko è arrivato al secondo turno, quando lo sfidante Juan Manuel Cerundolo ha sfruttato il calo fisico dell’azzurro e ha chiuso l’incontro in cinque set. I fatti si sono svolti il 28 maggio 2026, giorno in cui Sinner ha manifestato vomito e sintomi di crampi riconducibili a un colpo di calore.

La vicenda ha subito generato reazioni diverse: dallo sconcerto e dalla preoccupazione degli addetti ai lavori all’analisi critica di personalità esterne, fino al sostegno esplicito di colleghi e avversari. Il quadro è composto da testimonianze dirette del giocatore, dai commenti della numero uno del mondo e dalle valutazioni del filosofo Massimo Cacciari ospite radiofonico.

La spiegazione di Sinner in conferenza

In conferenza stampa Sinner ha detto chiaramente: “Non sono un robot” per sottolineare che anche i campioni possono avere giornate di calo. Ha raccontato di essersi svegliato male la mattina, con poca energia e una sensazione di stordimento già nelle prime fasi dell’incontro. Pur avendo giocato molto bene per quasi tre set, ha confessato di aver sbattuto contro un muro fisico nella parte centrale della partita e di non essere riuscito a recuperare l’intensità necessaria nei momenti decisivi.

Cause possibili e riflessioni personali

Sinner ha attribuito il problema a una combinazione di fattori: carico di gare, riposi non ottimali e qualche notte insonne antecedente all’incontro. Ha ricordato i successi sulla terra ottenuti di recente — tre titoli che hanno segnato una striscia di risultati importanti — ma ha ammesso che nessuno può prevedere come si reagisce in una singola giornata: “può capitare uno di quei giorni in cui non si sta perfetti”. Ha anche riconosciuto che saltare tornei come Madrid o Roma non garantirebbe automaticamente protezione da episodi simili.

Il sostegno di Aryna Sabalenka

Dalla parte opposta della pallina, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha espresso solidarietà nei confronti di Sinner. Dopo la sua partita, la bielorussa ha ammesso di essere rimasta preoccupata vedendo il tennista italiano in difficoltà e ha dichiarato di tifare per lui, convinta che tornerà “più forte“. Le sue parole hanno sottolineato l’aspetto umano dello sport: oltre alla competizione c’è attenzione per la salute dell’avversario.

Il consiglio per il futuro

Sabalenka ha suggerito che un periodo di riposo e un recupero mirato saranno importanti prima della stagione sull’erba, auspicando che Sinner possa rigenerarsi e prepararsi con calma. Il richiamo è implicitamente rivolto alla gestione fisica e al calendario, per evitare ricadute che possano mettere a rischio prestazioni e benessere.

Le critiche di Massimo Cacciari e il dibattito sul carico di lavoro

Ospite di un programma radiofonico, il filosofo Massimo Cacciari ha offerto una lettura critica dell’accaduto: per lui si tratta di un caso di “surmenage“, ossia di un eccesso di impegno che ha tirato troppo la corda. Secondo Cacciari, Sinner non avrebbe dovuto disputare così tante partite consecutive senza un adeguato recupero e lo staff avrebbe dovuto intervenire prima, valutando il ritiro come opzione prudente.

Il commentatore ha aggiunto toni polemici verso Cerundolo per alcune reazioni in campo e ha suggerito che, dopo l’episodio, Sinner debba fermarsi e riposare prima del prossimo grande torneo, auspicando un periodo di rigenerazione senza fretta.

Un caso che apre a questioni più ampie

L’eliminazione di Sinner non è solo un resoconto di risultato: solleva interrogativi sulla gestione della programmazione atletica, sui margini di recupero tra tornei e sul ruolo dello staff medico. L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di bilanciare ambizione e tutela della salute, soprattutto quando un atleta è in una fase di grande rendimento.

In chiusura, il destino sportivo di Sinner dipenderà dal recupero fisico e dalle scelte che lui e il suo team decideranno nelle settimane successive: se seguiranno il consiglio di riposo, il ritorno sulla scena potrà essere più sicuro; se invece prevarrà la volontà di correre incontro ai prossimi appuntamenti, il rischio di nuove ricadute rimarrà un elemento da monitorare.