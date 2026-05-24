Calcio sotto choc, Marios Oikonomou in terapia intensiva: ha avuto un inciden...

Calcio sotto choc, Marios Oikonomou in terapia intensiva: ha avuto un inciden...

Marios Oikonomou è rimasto coinvolto in un incidente in moto molto grave. Il mondo del calcio è sotto choc.

Marios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni, è ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale in moto. Il campione sta lottando tra la vita e la morte.

Grave incidente in moto per Marios Oikonomou: è in terapia intensiva

Marios Oikonomou si trova in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale a Giannina.

Secondo quanto riportato, la sua moto si sarebbe scontrata in modo molto violento con un’automobile guidata da un uomo di 63 anni. I soccorsi sono stati tempestivi e il calciatore è stato portato nell’ospedale Hatzikostas.

L’ex calciatore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza, per via delle gravi lesioni cranio-encefalitiche.

Il quadro clinico è molto complicato e l’uomo resta in terapia intensiva sotto stretta osservazione greco. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Incidente in moto per Marios Oikonomou: calcio sotto choc

Subito dopo che è stata data la notizia dell’incidente in moto, le società sportive hanno subito espresso la loro vicinanza alla famiglia dell’ex calciatore, che ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria.

“La famiglia dell’Aek Atene è al fianco di Marios e della sua famiglia, con la speranza che possa uscire vittorioso dalla battaglia più difficile della sua vita” è la nota ufficiale dell’AEK Atene, club in cui il difensore ha giocato per due stagioni.