L’Amerigo Vespucci, la più antica nave scuola a vela della Marina Militare, ha fatto rotta verso il molo dei Bersaglieri di Trieste L’arrivo, previsto dall’8 al 12 ottobre, coincide con la 58ª edizione della Barcolana la regata più partecipata al mondo, e rappresenta il culmine di un viaggio di oltre 15.000 miglia che ha toccato le coste statunitensi, canadesi e diverse città italiane.

Dal transatlantico alla costa adriatica: tappe salienti del giro

La traversata è iniziata il 9 maggio a Genova, superando le Colonne d’Ercole a Gibilterra per entrare nell’Atlantico. Dopo 29 giorni di navigazione, la Vespucci ha attraccato alle Isole Canarie, per poi dirigersi verso la costa orientale degli Stati Uniti, facendo tappa a BaltimoraNew York e Boston.

Proseguendo verso il Nord, la nave ha solcato il Canada, toccando le città di Quebec City e Montreal, per poi rientrare in Italia passando per Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia. Il capitano Nicasio Falica ha definito l’intero percorso «un viaggio entusiasmante», sottolineando il valore simbolico di concludere in Barcolana.

Trieste accoglie la Vespucci e il Villaggio IN Italia

Il Villaggio IN Italia piattaforma itinerante promossa dal Ministero della difesa e dalla Marina Militare, si installa accanto alla nave dal 8 al 12 ottobre. L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori, mentre le visite a bordo richiedono prenotazione sul sito ufficiale. Il programma giornaliero prevede orari prolungati, con apertura dalle 10:00 alle 22:00 il primo giorno e fino alle 23:30 nei giorni successivi, chiudendo alle 20:00 l’ultimo giorno. Tra le iniziative più attese troviamo la cerimonia di premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce e il forum sulla vela, entrambi ospitati a bordo della Vespucci.

Eventi di rilievo: vela, arte subacquea e inclusione

Il 9 ottobre, alle ore 11:00, si svolgerà la consegna del premio più lungo del Mediterraneo seguito alle 15:00 dal forum intitolato “I mari italiani protagonisti della vela mondiale”. Il 10 ottobre è in programma il talk “Le nuove rotte mondiali: la sfida dell’Artico”, con la partecipazione del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. Nella stessa giornata, alle 15:30, nella conference hall del villaggio, sarà trasmesso in streaming il talk “Il dominio subacqueo: l’Italia protagonista dell’underwater mondiale”. Infine, la domenica 11 ottobre, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli guiderà l’incontro “Sport e Disabilità”, sottolineando l’importanza dell’inclusione anche in ambito nautico.

Un abbraccio triestino per la nave più bella del mondo

Le visite alla Vespucci hanno registrato un rapido completo, dimostrando l’entusiasmo del pubblico italiano. Il comandante Falica ha paragonato l’accoglienza a “un caloroso abbraccio”, un sentimento condiviso anche dai turisti stranieri che hanno fatto la fila per accedere alla nave. L’evento è stato inoltre arricchito da “Un caffè sul Vespucci”, una rubrica ANSA in cui gli ospiti triestini raccontano la loro esperienza a bordo.