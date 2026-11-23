(Adnkronos) - "Abbiamo l'Europa a portata di tiro". È l'avvertimento di Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione parlamentare iraniana per la Sicurezza nazionale e la Politica estera. Il deputato ha affermato, senza fornire riscontri tecnici indipendenti, che la gittata dei missili ir...

(Adnkronos) – “Abbiamo l’Europa a portata di tiro”. È l’avvertimento di Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione parlamentare iraniana per la Sicurezza nazionale e la Politica estera. Il deputato ha affermato, senza fornire riscontri tecnici indipendenti, che la gittata dei missili

iraniani è passata da 2.000 a 4.500 chilometri. La gittata precedente copriva già parte del Mediterraneo orientale, comprese Cipro e alcune isole greche.

Se confermato, l’aumento porterebbe teoricamente nel raggio d’azione tutta l’Italia e parti di Germania, Francia e Regno Unito, a seconda del punto di lancio. Con una gittata di 4.500 chilometri, potrebbero essere a portata di tiro i centri nevralgici di comando e rifornimento dell’Alleanza Atlantica (Ramstein, Stoccarda, Napoli, Mons), le basi aeree che ospitano armamenti nucleari tattici Nato (nuclear sharing in Italia, Germania, Belgio e Paesi Bassi) e le installazioni dello scudo antimissile europeo (Deveselu e Redzikowo).

“Tutta l’Europa è a portata dell’Iran”, ha titolato Hamshahri, quotidiano di proprietà del Comune di Teheran. Secondo il giornale, “l’aumento della gittata dei missili balistici a circa 5.000 chilometri ha suscitato preoccupazione nei Paesi occidentali”. Il 3 novembre lo stesso quotidiano aveva pubblicato un articolo dal titolo “Vedremo che succede”, illustrato con l’immagine di un membro dei Guardiani della rivoluzione che studia una mappa dell’Europa.

La mappa indicava 15 potenziali bersagli, dal Portogallo alla Romania.

La scorsa settimana Qassem Qoreishi, vicecapo della formazione paramilitare Basij, ha riferito che la guida iraniana Mojtaba Khamenei ha ordinato alle forze armate di aumentare la gittata e la precisione dei missili, di fronte alla possibilità che gli Stati Uniti spostino le loro operazioni su basi più lontane dall’Iran. I Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver revocato il limite autoimposto di 2.000 chilometri, senza precisare se abbiano già sviluppato o schierato missili a più lungo raggio.

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