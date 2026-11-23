Retribuzioni più basse, congedi e permessi di cura più frequenti tra le donne, e una diversa percezione delle opportunità di carriera: la ricerca sul costo invisibile dell'informazione in Piemonte.

Retribuzioni più basse, un peso maggiore dei carichi di cura e una diversa percezione delle opportunità di carriera. Sono alcuni degli elementi che emergono dalla ricerca «Il costo invisibile dell’informazione», realizzata dall’Ordine dei giornalisti del Piemonte in collaborazione con l’Università di Torino (Cirsde). Lo studio ha coinvolto un campione volontario di 234 professioniste e professionisti.

Stipendi e retribuzioni

Secondo la ricerca, il 35,6% delle giornaliste dichiara una retribuzione annua lorda inferiore a 20.000 euro, contro il 27,3% dei colleghi uomini. Nella fascia superiore ai 40.000 euro si colloca il 18,5% delle donne e il 23,9% degli uomini. Il 24,7% delle donne segnala inoltre un peggioramento della propria retribuzione negli ultimi cinque anni, a fronte del 14,8% degli uomini.

Congedi e carichi di cura

La ricerca evidenzia una distribuzione diseguale dei carichi di cura. Ha usufruito del congedo parentale il 22,6% delle donne e il 3,4% degli uomini. Hanno richiesto permessi per assistenza a familiari il 21,9% delle donne e l’8% degli uomini.

Percezione delle pari opportunità

Le differenze riguardano anche la percezione.

Su una scala da 1 a 10, le donne valutano in media 4,4 le pari opportunità di carriera, contro 6,3 degli uomini. Le giornaliste esprimono inoltre una percezione più marcata del divario retributivo e una valutazione meno positiva delle misure aziendali di sostegno e conciliazione.

Silvia Garbarino, segretaria dell’Associazione Stampa Subalpina, afferma: “La disparità di genere nel giornalismo non è soltanto una questione di opportunità, ma riguarda concretamente salari, diritti, stabilità occupazionale e possibilità di conciliare lavoro e vita personale”.

Il dialogo con le aziende editoriali

Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, afferma: “I dati non possono restare soltanto una fotografia”. Tallia aggiunge che il prossimo passo sarà condividere questo percorso con gli altri Ordini regionali, promuovendo un confronto e uno scambio di buone pratiche a livello nazionale.

Carla Piro Mander, consigliera dell’Ordine e ideatrice della ricerca, spiega che l’obiettivo, definito insieme al sindacato piemontese, è “dialogare con le aziende editoriali per capire come sia possibile migliorare questi aspetti della professione”.