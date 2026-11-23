Nuovi allarmi bomba in Europa dopo i casi in Italia: scuole di Germania e Danimarca nel mirino di email minatorie. Ecco cosa sta succedendo.

Un’ondata di allarmi bomba ha coinvolto centinaia di scuole in Europa. Dopo la Germania, dove circa 450 istituti hanno ricevuto email contenenti minacce di attentati dinamitardi, segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Danimarca. Le forze dell’ordine ritengono gli allarmi infondati, ma hanno avviato indagini per risalire all’origine dei messaggi e individuare i responsabili.

Germania, allarme bomba in 450 scuole: «La morte ti aspetta», indagini sulle email

Circa 450 scuole in Germania sarebbero state raggiunte nella mattinata del 23 novembre da messaggi contenenti minacce di attentati dinamitardi. A riportarlo è il quotidiano Bild, secondo cui le comunicazioni sono arrivate direttamente alle caselle di posta elettronica degli istituti con frasi inquietanti come «La morte ti aspetta».

Il numero esatto delle strutture coinvolte non è stato ancora confermato dalle autorità. Le segnalazioni hanno interessato diverse zone del Paese, soprattutto la Turingia, con episodi registrati a Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha e Rudolstadt. Anche a Dresda e nei dintorni sono arrivate numerose comunicazioni: secondo il portavoce della polizia Marko Laske, sono state circa 90.

Coinvolte anche la Bassa Sassonia e altre regioni.

Stando alle prime informazioni diffuse dalla Bild, le email presenterebbero un testo identico, con richieste di dimissioni del governo e di introduzione della sharia, e si concluderebbero con la frase «Allahu Akbar». Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai mittenti e verificare l’origine dei messaggi.

Minacce anche in Danimarca: scuole chiuse per precauzione, la polizia indaga

Gli investigatori tedeschi non considerano al momento credibili le minacce di attentati. In Turingia non è stata disposta un’evacuazione generalizzata, ma diversi istituti hanno preferito sospendere le lezioni e mandare gli studenti a casa. In altri casi sono intervenute pattuglie di polizia per effettuare controlli. Misure precauzionali analoghe sono state adottate anche in alcune scuole della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein. Il governo tedesco non ha ritenuto necessario diffondere indicazioni valide per tutti gli istituti, parlando, attraverso il portavoce del ministero dell’Interno, di «un rischio astratto».

Nel frattempo, un’ondata di minacce ha raggiunto anche la Danimarca: le segnalazioni hanno coinvolto scuole sull’isola di Bornholm, a Fionia e nella penisola dello Jutland, in particolare nella zona di Herning. Secondo la televisione nazionale TV2, una delle email sosteneva che all’interno di un edificio fosse stato collocato un ordigno esplosivo, minacciando di farlo detonare entro un’ora. La polizia di Copenaghen ha definito gli allarmi «privi di fondamento», precisando: «Stiamo indagando sulla minaccia rivolta a ciascuna scuola singolarmente». Gli investigatori stanno verificando se anche i messaggi danesi siano riconducibili alla stessa campagna di falsi allarmi automatizzati provenienti dall’estero che ha interessato gli istituti tedeschi e che, all’inizio di novembre, aveva coinvolto anche il settore dell’aviazione.