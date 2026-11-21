Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che Washington sta lavorando per trasformare la recente tregua umanitaria raggiunta a Oleshky, nella regione di Kherson, in un cessate il fuoco di più ampia portata tra Ucraina e Russia. L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Fox News, dove il leader americano ha definito l’iniziale pausa nei combattimenti un “pilota riuscito”, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla First Lady Melania Trump nelle mediazioni.

Da Oleshky alla tregua nazionale: le dichiarazioni di Trump

La sequenza degli eventi ha avuto inizio ad ottobre, quando le forze russe hanno sospeso il fuoco nella zona di Kherson per permettere la bonifica dalle mine della strada verso Alyoshki. Il 30 ottobre, gli aiuti umanitari sono stati consegnati senza incidenti, come confermato dalla commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova, che ha ringraziato Melania Trump chiedendo di proseguire gli sforzi diplomatici.

“È un’ottima cosa, e quello è stato un cessate il fuoco. Ora ne realizzeremo una versione più ampia”, ha dichiarato Trump, facendo eco alle parole della moglie che aveva auspicato “altri cessate-il-fuoco prima di Natale”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riconosciuto il contributo della First Lady nell’aprire la strada alla missione, confermando che la tregua concordata è stata pienamente rispettata.

Zelensky pronto al vertice trilaterale entro Natale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente la proposta americana di organizzare un nuovo vertice trilaterale con la Russia entro le festività natalizie. In un colloquio con i giornalisti a Kiev, Zelensky ha spiegato che i consiglieri per la sicurezza stanno definendo l’agenda dell’incontro.

“I nostri consiglieri per la sicurezza avranno una serie di contatti – forse in videoconferenza, forse in presenza – per preparare l’agenda, ovvero i contenuti dell’incontro, e definirne il risultato: come avvicinare tutti noi alla fine della guerra”, ha affermato il leader di Kiev. La prospettiva include anche un possibile incontro a livello di leader a margine del G20 previsto per il 15-16 dicembre a Miami, sebbene non sia ancora giunto un invito ufficiale agli Stati Uniti.

Le tensioni sul campo e il sostegno italiano

Mentre si muove la diplomazia, il conflitto continua a registrare episodi critici. Le forze russe hanno colpito una nave cargo nel Mar Nero, accusata di essere utilizzata da Kiev per scopi militari, e infrastrutture energetiche a Vinnytsia. Zelensky ha difeso la legittimità degli obiettivi, citando il ponte di Kerch come bersaglio lecito in risposta all’aggressione.

Sul fronte europeo, l’Italia ha formalizzato il suo supporto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale per il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, firmato dall’11 novembre dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, insieme ai colleghi della Difesa Guido Crosetto e degli Esteri Antonio Tajani. I mezzi vengono ceduti a titolo non oneroso, mentre Mosca avverte che tali forniture ostacolano la soluzione del conflitto.

Il tentativo di ridisegnare gli equilibri globali attraverso dialoghi paralleli sembra aver incontrato resistenze. Zelensky ha commentato il vertice di Shenzhen, notando che la Cina non si è lasciata coinvolgere nelle discussioni sui confini mondiali, definendo fallito il tentativo di creare una nuova spartizione simile a Yalta. Con il G20 di dicembre alle porte, la comunità internazionale osserverà se la finestra diplomatica aperta da Trump riuscirà a consolidarsi in un accordo strutturale o se rimarrà un’effimera pausa umanitaria.