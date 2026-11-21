(Adnkronos) - Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, sabato 21 novembre, l'attaccante del Napoli ha accusato un problema fisico nei primi minuti della sfida contro il Torino. Per il giocatore azzurro sembrerebbe un infortunio muscolare, con Vergara che è stato sostituito immediatamente da Massimil...

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Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, sabato 21 novembre, l’attaccante del Napoli ha accusato un problema fisico nei primi minuti della sfida contro il Torino. Per il giocatore azzurro sembrerebbe un infortunio muscolare, con Vergara che è stato sostituito immediatamente da Massimiliano Allegri ed è uscito in lacrime.

Succede tutto al 10′.

Vergara scatta per inserirsi in area, ma sente un problema muscolare e si accascia a terra. Immediato l’intervento dello staff medico, che comunica la necessità del cambio alla panchina. Vergara viene accompagnato fuori e scoppia a piangere.

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