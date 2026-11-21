L’ex presidente del Brasile Jair bolsonaro è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a causa di una nuova occlusione intestinale. Lo ha comunicato l’ospedale che lo ha in cura, il Df Star di Brasilia, dove il leader di estrema destra è seguito dai medici.

Il bollettino medico sulle condizioni di salute

Nel bollettino diffuso dalla struttura sanitaria, l’ospedale ha riferito che il paziente è “clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente”.

Il quadro descritto dai medici parla quindi di una condizione stabile, con il paziente cosciente e in grado di respirare autonomamente.

I problemi addominali e la condanna

Bolsonaro, che ha 71 anni, ha sofferto in più occasioni di problemi addominali, conseguenza di una coltellata ricevuta nel 2018, durante la campagna elettorale per le presidenziali.

Attualmente si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato in seguito al fallito tentativo di rielezione.

Il nuovo ricovero segue quindi una serie di episodi legati alle stesse complicazioni addominali. Il bollettino dell’ospedale resta, al momento, l’unico aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.