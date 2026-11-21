Lutto nel mondo dei social, dove è morta a soli 36 anni Shadia Lupetti, moglie del content creator Sebastiano Gravina, conosciuto come Videociecato. La donna si è spenta dopo tre mesi di lotta contro una grave malattia, lasciando il marito e la figlia Nicole. Ad annunciare la scomparsa è stato lo stesso creator, con un messaggio commovente pubblicato sui social.

Shadia Lupetti muore a 36 anni, il dolore del marito Sebastiano Gravina (Videociecato)

Tre mesi di lotta contro una malattia aggressiva, dall’improvviso malore durante una vacanza in Puglia fino al tragico epilogo. Shadia Lupetti è morta a 36 anni, lasciando il marito Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come Videociecato, e la loro bambina Nicole, di cinque anni.

La donna si è spenta alle 2 del 21 novembre 2026 all’Istituto delle Suore Rossello di Savona, dove era ricoverata dal giorno precedente.

A comunicare la notizia è stato proprio il marito attraverso un video pubblicato sui social: «Speravo mai o più tardi possibile ma purtroppo devo tristemente annunciare che il mio amore si è spento all’età di soli 36 anni».

Nel suo messaggio, Sebastiano ha ricordato la forza con cui Shadia ha affrontato la malattia, nonostante le cure e i tentativi di contrastarla: «Ha lottato contro una malattia purtroppo più forte di lei, ma le ha dato così filo da torcere che sembrava stesse sconfiggendo il male». Il creator ha poi dedicato alla moglie parole cariche d’affetto, ricordando il legame con la figlia e il ricordo che continuerà a vivere nei suoi cari: «Vivrà nel sorriso, negli occhi e nei capelli di Nicole, ma anche nella mia anima e voglia di vivere e sorridere. Ciao unico mio grande amore».

Dal malore in Puglia alla diagnosi, gli ultimi mesi di Shadia e il concerto di Achille Lauro

La malattia di Shadia era diventata pubblica nell’estate del 2026. La donna aveva già affrontato in passato un melanoma, riuscendo a curarlo. Alla fine di agosto, durante una vacanza in Puglia con la famiglia, un improvviso svenimento in mare aveva portato alla scoperta di metastasi al cervello. Sebastiano era riuscito ad afferrare la moglie prima che finisse sott’acqua e, con l’aiuto di altri bagnanti, a riportarla sulla spiaggia. Dopo i primi soccorsi e il ricovero al Policlinico di Bari, era stato organizzato il trasferimento all’ospedale San Martino di Genova, dove Shadia aveva iniziato un delicato percorso terapeutico. Nelle settimane successive, la coppia aveva raccontato sui social l’evoluzione delle cure e le difficoltà affrontate. Soltanto due giorni prima della morte, Sebastiano aveva chiesto ai follower di sostenere la moglie con messaggi positivi: «Mandate a Shadia più energie forti e positive possibili, perché in questo momento ne ha davvero tanto bisogno».

Tra gli ultimi momenti felici vissuti insieme c’è stato il concerto di Achille Lauro all’Inalpi Arena di Torino. Una settimana prima della scomparsa, il cantante aveva incontrato Shadia prima dell’esibizione, realizzando uno dei suoi sogni. La salma arriverà nella tarda mattinata di lunedì 23 novembre nella Chiesa Vecchia di Pietra Ligure, dove alle 19 sarà recitato il rosario. I funerali si terranno martedì 24 novembre alle ore 15 nella Basilica di San Nicolò, sempre a Pietra Ligure.

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