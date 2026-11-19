Scampia piange la scomparsa di Martina Sollazzo, la giovane creator morta a soli 22 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua storia, raccontata attraverso TikTok, aveva raggiunto migliaia di persone, colpite dal coraggio e dalla determinazione con cui affrontava il difficile percorso.

Martina Sollazzo morta a 22 anni, la lunga battaglia contro la malattia: Scampia in lutto

Scampia è in lutto per la scomparsa di Martina Sollazzo, la giovane creator napoletana morta a soli 22 anni dopo aver affrontato a lungo una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra amici, conoscenti e utenti che negli ultimi mesi avevano seguito la sua storia sui social. Martina era diventata particolarmente conosciuta su TikTok, dove aveva conquistato una community di circa 50mila follower e raccolto oltre 2 milioni di «mi piace».

Attraverso i suoi video aveva scelto di raccontare anche il difficile percorso legato alla malattia, condividendo con chi la seguiva momenti personali, difficoltà e speranze. Una testimonianza che aveva colpito numerose persone, soprattutto per la determinazione e l’ironia con cui cercava di affrontare una prova tanto dolorosa.

Il peggioramento delle condizioni di Martina e l’appello della mamma: «Rispettate il nostro dolore»

Negli ultimi giorni le condizioni di salute della 22enne si erano aggravate. A informare la community era stata la madre, Antonella, attraverso il profilo TikTok della figlia, raccontando il coma farmacologico e le difficoltà riscontrate nell’attività elettrica cerebrale. Dopo ore di apprensione e numerosi messaggi di sostegno, è arrivata la comunicazione della sua scomparsa. Proprio la mamma ha successivamente condiviso un messaggio per annunciare la morte di Martina e chiedere rispetto per il dolore della famiglia. «Martina è andata in cielo», ha scritto, ringraziando quanti hanno manifestato affetto e vicinanza in queste ore. Nel comunicato ha rivolto anche un appello preciso: «Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore».

La famiglia ha inoltre invitato amici e sostenitori a non diffondere altre fotografie o contenuti che riguardino la giovane: «Vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino». Un ringraziamento, infine, a tutte le persone che stanno facendo sentire la propria presenza con messaggi di affetto, accompagnato dalla richiesta di rispettare la privacy dei familiari in un momento così difficile.

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