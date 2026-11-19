Corrado Augias è morto: il giornalista di Telefono giallo e Babele

Corrado Augias è morto: il giornalista di Telefono giallo e Babele

Corrado Augias, giornalista, scrittore e volto storico della Rai, è scomparso oggi all'età di 91 anni. Dal passaggio a La7 alle reazioni di partiti e istituzioni, ecco il ricordo di chi lo ha conosciuto.

Corrado Augias, giornalista, scrittore e autore televisivo, è morto oggi all’età di 91 anni. La notizia ha raccolto in poche ore i messaggi di colleghi, esponenti politici, istituzioni e volti della televisione pubblica, che ne hanno ricordato il rigore, la curiosità e il modo di parlare a pubblici diversi.

Il ricordo di Urbano Cairo e l’ultimo programma a La7

Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, ricorda il primo incontro con Augias, avvenuto qualche anno fa. Allora Cairo provò a portarlo su La7, ma il giornalista era impegnato con la Rai. Il contatto si riallacciò qualche anno dopo, e Cairo, insieme ad Andrea Salerno, riuscì a convincerlo. Nacque così La Torre di Babele, un programma che Cairo definisce importante per la rete.

Alla prima puntata, Cairo volle essere in studio.

Cairo racconta anche gli ultimi giorni. «L’ho sentito qualche giorno fa, non stava bene», afferma, e aggiunge un ricordo leggero: scherzando, gli aveva detto che era «responsabile» di Una giornata particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo in onda il mercoledì in prima serata.

Augias non aveva accettato di partecipare, e per questo l’editore aveva dovuto trovare un’alternativa, che si era rivelata un successo. Cairo ricorda inoltre che Augias e Cazzullo erano grandi amici.

Lunedì andrà in onda una puntata speciale de La Torre di Babele. Andrea Salerno, direttore della rete, ha spiegato che Augias aveva curato personalmente la scaletta di quello che sarebbe stato il suo addio televisivo. Cairo non ha ancora visto la puntata, ma la definisce un «bell’omaggio a Corrado».

Le reazioni di partiti, istituzioni e mondo della cultura

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parla di una perdita profonda per il giornalismo, la cultura e la coscienza civile del Paese. Secondo Schlein, Augias ha portato la cultura nello spazio pubblico senza semplificarla e ha affrontato anche temi come la morte. «Ci lascia una grande ricchezza di idee», sostiene.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, definisce Augias un punto di riferimento per la cultura italiana e internazionale, attivo per oltre mezzo secolo nel panorama letterario e giornalistico. Giuli sostiene che fosse «la migliore tv pubblica» nella sua funzione educativa. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricorda che Augias ha trasmesso a generazioni di lettori e telespettatori la passione per la cultura.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di un giornalista libero e di uno scrittore di grande finezza, capace di unire spirito critico, misura e curiosità. Mattarella cita i libri, gli articoli, le rubriche e le apparizioni televisive di Augias, e ricorda la sua capacità di avvicinare i cittadini alla letteratura, alla storia e alla musica. Il sindacato Unirai Figec lo descrive come firma storica della Rai, capace di incarnare i valori del Servizio Pubblico. Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ne hanno ricordato l’impegno, con Gualtieri che ha parlato di un intellettuale romano a cui la città deve molto.

Telefono giallo, Babele e le trasmissioni che restano

Per molti spettatori, la televisione di Augias inizia con Telefono giallo, in onda su Rai 3 dal 1987 al 1992. Il programma portava in tv i casi irrisolti della cronaca nera, con documenti, testimonianze e telefonate dal pubblico. Il tono era quello di un giornalista che indaga, più che di un presentatore in cerca di effetti. Il programma è ricordato anche dal presidente della Regione Lazio come un dialogo diretto con il pubblico che aprì la strada a molte trasmissioni successive.

Con Babele, il telefono lasciò spazio ai libri. Il programma voleva dare alla letteratura uno spazio in tv senza ridurla a promozione editoriale. La Rai ricorda inoltre Quante storie, Città segrete e La gioia della musica, quest’ultimo realizzato con l’Orchestra Rai. Nel suo ricordo, l’azienda sottolinea che il lavoro di Augias resta un patrimonio comune del Servizio Pubblico.

Anche il mondo dell’arte e del cinema ha ricordato il suo contributo. La Biennale di Venezia lo ricorda come autore della commedia teatrale L’onesto Jago, presentata nel 1984 al 32esimo Festival Internazionale del Teatro, e come sceneggiatore, nel 1986, del film per la televisione Il cugino americano, premiato come miglior film televisivo. Nel 2018 fu inoltre narratore principale del documentario 24/25 Il fotogramma in più, realizzato con Giuseppe Tornatore. Il cardinale Gianfranco Ravasi lo ricorda per la curiosità intellettuale e la libertà di pensiero, mentre Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ha pubblicato sui social una foto con un messaggio breve: «Solo un abbraccio».