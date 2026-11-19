La chiusura delle contrattazioni sui mercati del Vecchio continente ha registrato un andamento uniformemente negativo. L’umore degli investitori è rimasto cauto, portando gli indici principali a terminare la giornata in territorio rosso. Sebbene alcuni cali siano apparsi contenuti, la direzione generale è stata quella della vendita, con poche eccezioni positive tra i listini analizzati.

Francoforte e Madrid guidano il ribasso europeo

Le due piazze che hanno accusato le perdite più significative sono state Francoforte e Madrid. Entrambi i mercati hanno chiuso con una flessione pari a un punto percentuale. Questo risultato evidenzia una pressione diffusa sulle economie sottostanti, dove la Germania rappresenta il cuore industriale dell’Eurozona e la Spagna uno snodo cruciale per il sud Europa.

La parità di performance negativa suggerisce che non si è trattato di un evento isolato locale, ma di una reazione coordinata ai fattori macroeconomici globali.

Seguono, con distanze minori, altre importanti capitali finanziarie. Londra ha registrato un calo dello 0,9%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,8%. Anche Amsterdam non è rimasta immune, chiudendo con una perdita dello 0,6%.

In una precedente fase della settimana, sempre il 16 novembre, i dati indicavano già debolezza per Francoforte e Amsterdam (-0,6%), seguite da Madrid (-0,3%) e Londra e Parigi (-0,2%). Questa progressione mostra come la fiducia sia venuta meno gradualmente nel corso delle sessioni.

Milano e il peso del comparto bancario

Sul fronte italiano, la borsa di Milano ha subito una frenata dello 0,8% nella giornata del 18 novembre. Tra i titoli peggiore del listino principale spiccava Bper, che ha perso il 2,35%. La debolezza del settore creditizio è stata l’elemento trainante del pessimismo generale, influenzando negativamente anche altri mercati come Parigi (-0,53%), Francoforte (-0,68%), Amsterdam (-0,7%), Londra (-0,98%) e Madrid (-0,82%).

Le indiscrezioni sulla riserva obbligatoria BCE

A gravare sul sentiment dei mercati è stata la voce relativa a una possibile modifica delle regole per le banche dell’Eurosistema. Si discute infatti di un aumento della riserva minima obbligatoria dall’1% al 2%. Tale misura, che sarebbe portata all’attenzione della Bce la prossima settimana, implicherebbe un assorbimento di liquidità e ridurrebbe gli interessi pagati dalla banca centrale alle istituzioni finanziarie.

Il supporto a questa proposta proviene da figure di rilievo come il vicepresidente Boris Vujcic e il capo economista Philip Lane. La regola era stata alleggerita dal 2% all’1% nel 2012, durante la crisi del debito sovrano. Un ritorno a quote più alte comporterebbe un risparmio stimato in circa 4,4 miliardi di euro annui per la Bce e le 21 banche centrali nazionali, secondo calcoli diffusi. Questa prospettiva ha innervosito gli operatori, temendo un irrigidimento delle condizioni di finanziamento.

Wall Street e il tech non sostengono l’Europa

Nonostante i risultati record annunciati da Nvidia, il colosso dei chip, l’entusiasmo non si è trasferito ai mercati azionari. A Wall Street, il titolo Nvidia viaggiava in negativo con una flessione dello 0,88%. La mancanza di spinta dal settore tecnologico americano ha lasciato le borse europee prive di un catalizzatore positivo, costringendole a muoversi a passo incerto e ad allargare il passivo, confermando la correlazione tra i grandi mercati finanziari globali.