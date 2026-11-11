Il 5 novembre ha segnato un momento di svolta per i mercati obbligazionari europei. Dopo giorni di volatilità legata alle elezioni statunitensi e alle preoccupazioni sui titoli tecnologici, gli operatori hanno assistito a un netto restringimento dello spread BTP-Bund e a una leggera contrazione dei rendimenti sovrani.

Parallelamente, le principali quotazioni azionarie di Wall Street hanno registrato una forte correzione, facendo scendere gli indici di riferimento e trascinando al ribasso anche alcuni settori tradizionalmente più stabili, come l’energia e le materie prime.

Spread BTP-Bund: evoluzione e implicazioni

All’inizio della seduta europea lo spread tra i titoli di Stato a 10 anni di Italia e Germania si è mostrato leggermente mosso, aprendo a 105 punti rispetto ai 104 della chiusura di ieri. Dopo una rapida oscillazione, la giornata è terminata con lo spread a 102 punti base, ben al di sotto dei 105,7 rilevati martedì.

Questa riduzione evidenzia un miglioramento della percezione del rischio sovrano italiano, anche se il livello resta superiore alla soglia di 100 punti considerata un punto di riferimento più stabile.

Dettaglio dei dati di chiusura

Nel corso della mattinata lo spread aveva raggiunto i 109,7 punti, ma la pressione di acquisto sui BTP è stata sufficiente a riportarlo a 102 punti alla chiusura.

Parallelamente, il rendimento del decennale italiano è sceso a 4,33% dal 4,37% della sessione precedente, mentre il Bund rimane stabile al 3,25%.

Rendimenti sovrani e reazioni dei mercati europei

Il ribasso dei rendimenti è stato accompagnato da movimenti contrastanti sugli altri fronti finanziari. L’euro si è mantenuto quasi stabile intorno alla quota 1,123 contro il dollaro, mentre le quotazioni delle materie prime hanno mostrato segnali di ripresa: il prezzo del petrolio a New York è salito di oltre due punti percentuali, toccando i 90 dollari al barile, e il gas ha chiuso con un rialzo dell’1,5% a 89,4 euro per megawattora.

Al contempo, l’oro ha registrato un leggero aumento, chiudendo a 4.155 dollari l’oncia, segno di un ritorno verso asset rifugio in un contesto di incertezza azionaria. Le criptovalute hanno subito un forte calo: il Bitcoin è sceso del 5% intorno ai 76 mila dollari, mentre l’Ethereum ha perso sei punti percentuali, attestandosi a 2.260 dollari.

Wall Street in crisi: impatto sui settori tecnologici

Negli Stati Uniti, il Nasdaq ha chiuso in perdita del 4,9%, trascinato da una svendita dei titoli hi-tech. Il timore di una regolamentazione più severa sull’intelligenza artificiale ha colpito pesantemente le azioni di società come STM e Technoprobe, entrambe in calo del 9%. Anche altri titoli industriali italiani hanno sofferto: Fincantieri, Stellantis e Prysmian hanno perso circa quattro punti percentuali, mentre Leonardo è sceso del 3,4%.

Le banche hanno avuto performance miste: BPER ha ceduto il 2,7% a 13,2 euro dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, mentre Mediobanca è scesa dell’1,5%. Al contrario, Amplifon è guadagnata del 2,7% e Tenaris ha progressivamente guadagnato il 3,6% superando i 25 euro, sostenuti da buoni risultati trimestrali.

La giornata del 5 novembre ha mostrato come le dinamiche dei mercati finanziari siano strettamente interconnesse: un calo dello spread BTP-Bund ha alleviato la pressione sui titoli di Stato, ma la profonda correzione di Wall Street ha mantenuto alto il livello di nervosismo, influenzando sia le azioni tecnologiche che gli asset di valore come oro e criptovalute.