La settimana ha avuto inizio con un segnale di ripresa proveniente dal mercato giapponese. Dopo le oscillazioni viste nelle ultime sessioni, la Borsa di Tokyo ha registrato un balzo significativo, in linea con il recupero osservato sui principali indici statunitensi.

Il Nikkei 225, indice di riferimento, ha chiuso l’apertura con un incremento dell’1,86%, portando il valore a 58.502,36 punti, cioè un guadagno di 1.067 punti rispetto alla chiusura precedente.

Questo slancio è stato trainato soprattutto dai titoli tecnologici e dalle società di semiconduttori, che hanno beneficiato di una domanda globale in crescita.

Rialzo del Nikkei alimentato dal settore tech

Le azioni del comparto high-tech, tra cui i giganti dell’elettronica e i produttori di chip, hanno registrato variazioni positive superiori al 2 %. Gli analisti attribuiscono il movimento a una combinazione di fattori: il miglioramento dei dati di produzione negli Stati Uniti, il calo dei prezzi dell’energia e una più fiduciosa prospettiva di investimento nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Questa dinamica ha spinto l’indice verso livelli che non si vedevano da diversi mesi.

Yen in rafforzamento contro le principali valute

Nel mercato valutario, lo yen ha mostrato una netta tendenza al rialzo. Contro il dollaro statunitense la coppia è scesa a 158,20, mentre contro l’euro ha toccato 176,30. L’apprezzamento è stato alimentato da un flusso di capitali verso asset considerati “sicuri” e da una leggera diminuzione delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Impatto sul flusso di capitali internazionali

L’apprezzamento dello yen rende le esportazioni giapponesi più costose, ma al contempo riduce il costo delle importazioni di materie prime, favorendo la competitività interna di alcune industrie. Gli investitori esteri tendono a ribilanciare i loro portafogli, spostando risorse verso titoli azionari giapponesi, contribuendo così al rally osservato sul Nikkei.

Prospettive per la prossima sessione

Guardando al futuro, gli osservatori di mercato attendono la pubblicazione di nuovi dati economici statunitensi, che potrebbero influenzare ulteriormente il sentiment globale. Se la tendenza al rialzo si confermerà, il Nikkei 225 potrebbe continuare a guadagnare, mentre lo yen potrebbe consolidare il suo posizionamento sopra i 158-160 per il dollaro. Resta dunque da vedere se la Borsa di Tokyo riuscirà a mantenere il ritmo guadagnato nei prossimi giorni.